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Kuşadası'ndaki 5 Yıldızlı Otelde 28 Kişi Zehirlendi

Kuşadası'ndaki 5 Yıldızlı Otelde 28 Kişi Zehirlendi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde konaklayan 28 kişi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerine gıda ve su numuneleri alındı, soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 28 kişi, konakladıkları 5 yıldızlı otelde zehirlendikleri şüphelisiyle hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 kişinin, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. 28 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerde gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığının belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yetkililer, otelde konaklayanlara sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvarda incelemesi için numuneler aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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