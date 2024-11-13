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Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

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İzmir'de 5 çocuğunu kaybeden babanın cenazeye elleri kelepçeli şekilde katılması büyük yankı uyandırdı. Söz konusu görüntü bir anda Türkiye'nin gündemine otururken, acılı babayı televizyonda o halde gören Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Kelepçelerini çözün" talimatını verdiği ortaya çıktı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde evde tek başlarına olduğu sırada çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden çocukların cenazesine kelepçeyle getirilen babanın ellerinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un telefonu sonrası çözüldüğü öğrenildi.

Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

İzmir'de Selçuk ilçesinde 27 yaşındaki anne Melisa Sinem Akcan, para kazanmak için hurda toplamaya gitti. Akcan'ın eşinin bir suçtan dolayı da cezaevinde olduğu öğrenildi. Akcan, barakadan bozma ev bile deneyemeyecek penceresi olmayan konutunun kapısını kilitleyip çıktı. Evde ısınmak için bırakılan elektrikli soba faciaya sebep oldu. Evde tek başlarına kalan bir yaşındaki Aras Bulut Akcan, iki yaşındaki Masal Işık, üç yaşındaki Aslan Miraç, dört yaşındaki Funda Peri ve beş yaşındaki Fadime Nefes, elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında öldü.

Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

BAKAN YILMAZ'DAN TALİMAT: KELEPÇEYİ ÇIKARTIN

Çocukların cenazesine baba da cezaevinden özel izinle getirildi. Ancak babanın cenazede ellerinin kelepçeli olması dikkatlerden kaçmadı. Bir süre sonra acılı babanın kelepçelerinin çıkarıldığı görüntü. Olayın yankıları sürerkenSavcıya "Kelepçeyi çıkarın" talimatının görüntüleri televizyondan izleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından gittiği öğrenildi.

Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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