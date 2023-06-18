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Abdüllatif Şener'den eleştirilere halaylı yanıt: CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar

Politika Haberleri

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip CHP'den istifa ettiğini açıklayan eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, kendisine yönelik eleştirilere katıldığı bir düğünden attığı görüntülerle yanıt verdi. Şener, video paylaşımına "Kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar" notunu düştü.

CHP'den vekil adayı gösterilmeyen ve son dönemde hem partiye hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik art arda eleştirilerde bulunan eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener gündemden düşmüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini ikinci turdaysa geçersiz oy kullandığını belirten Şener tepkiler sonrasında katıldığı canlı yayında yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" cevabını vermişti.

Şener'in açıklamasının ardından tepki gösteren çok sayıdaki siyasetçiden biri olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin "İçim acıyarak, kanım donarak izledim. Şener meselesinde şunu söylemek lazım; CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu. Hangi arkadaşımızı yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partililere özür borcumuz var" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan istifa gelişmesiyle gündem yaratan ancak konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Şener, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde katıldığı bir düğünden attığı görüntülerle eleştirilere yanıt verdi.

Abdüllatif Şener'den eleştirilere halaylı yanıt: CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar

Burada halay da çeken Şener, görüntüleri paylaşarak, "İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar" diye yazdı.

Abdüllatif Şener'den eleştirilere halaylı yanıt: CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Abdüllatif Şener Sinan Oğan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet Vatandaş:

halkın içine çık da gör bakalım ilkesiz siyasetçilere ne diyorlar..

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sade vatandaş:

ben her zaman der her zaman der ve söylerim zaman beni bozarmı bilmem iki yüzlülüğe gerek yok ilk önce dürüstçe ikiyüzlülük yapmadan söyleyeyim acımasızca kendi hakkımı ve menfaatimi savunurum sizi hiç düşünmem gözünüzün yaşına bakmam ama vefa ve minettar olduklarıma asla ve asla ihanet etmem

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Erdem Yiğit:

Kekoların düğününde ne işi var bunun :))

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