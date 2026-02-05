AK Parti Grup Başkanı Güler, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde çektiği toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını tercih eden Güler, "Portre" kategorisinde oyunu Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafından yana kullandı.

Güler, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafından yana oyunu kullanan Güler, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotbyine'nin "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını seçti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, oylamanın ardından fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın 2025'te çekilen ve 6 kategorideki fotoğrafları arasından seçimini yaptığını belirten Güler, "Geleneksel olarak AA'nın her yıl gerçekleştirdiği yarışmayı çok değerli buluyorum. Her yılın kendine özgü yaşanan hadiseleri var. Hayatımızı doğrudan etkileyen, bizlerde kalıcı etki bırakan birçok hadise var. Bunların haberleştirilmesi, fotoğraflarla hafızalarımızda kayıt altına alınması çok önemli." dedi.

Çok nadide ve özel fotoğrafların gelecek nesillere de arşiv niteliği taşıdığına işaret eden Güler, "AA'nın bu çalışması gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Bu çalışmaların nice yıllar devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güler, AA'nın yönetimine ve çalışanlarına başarılar diledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinin de oldukça değerli olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Ben de yıkılmış bir hanede çocukların yemek beklediği bir fotoğrafı tercih ettim. Bizleri derinden üzen ve sarsan bir fotoğraftı. Katil, soykırımcı İsrail maalesef bütün dünyanın gözü önünde Gazzeli çocukları açlıkla, yoklukla, soğukla baskı altına almaya çalıştı. 'Dünyanın en acımasız insanları dahi böyle bir şeyi yapamaz' diye düşündüğümüz tüm gaddarlık, canilik, zalimlik Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşti. İnşallah Gazzeli çocuklar daha güvenilir bir ortamda hayatlarını devam ettirirler. Duamız, temennimiz budur.

İnsanlık bir kez daha orada vicdanını kaybetti. Suskunluğa gömüldü. Gazzeli çocuklar, yaşlılar ve kadınlar fark etmeksizin, bizlere büyük bir vebal bırakıyorlar. Çünkü bu insanlar kendi topraklarında bu zulme uğruyorlar. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Zalim, gaddar, katil İsrail bu zulmüne devam ediyor. Birilerinin açık ve gizli desteğiyle. Rabb'imden duamız odur ki, çocuklarımız, evlatlarımız, kadınlarımız, insanlarımız, Gazzeli kardeşlerimiz güvenli bir geleceğe kavuşurlar."