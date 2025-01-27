Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz

Alanda açılan pankarta duyarsız kalamadı: Şunu ger biraz
Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı

Arayıp teyit ettik! Belediye başkanından kardeşine müthiş kıyak

Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanlığı Görevini Devraldı

Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanlığı Görevini Devraldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, düzenlenen bir törenle görevi Emre Güray'dan devraldı. Arvas, yeni göreviyle birlikte kucaklayıcı bir siyaset izleyeceklerini ve memleketin menfaati için çalışacağını belirtti.

Ak Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, düzenlenen törenle görevi devraldı.

Ak Parti İl Başkanlığında düzenlenen törenle Emre Güray, il başkanlığı görevini Abdulahat Arvas'a devretti. Emre Güray'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan yeni başkan Arvas, hiçbir zaman ötekileştirme siyaseti gütmeyeceklerini vurgulayarak, "Biz bu memleketin, bu milletin evlatlarıyız. Bu millete tepeden bakma değil, oyunu alıp kandıran değil; kucaklayan, şefkat, merhamet, kardeşlik hukukunu kendimizde ilke edindik. Benim büyüklerim bu memlekete nasıl faydalı olmuşlarsa, ben de hizmet konusunda bu memlekete faydalı olamaya çalışacağım. Beni ve ailemi tanımayanlar iftira atıyor, beni tanıyanlar da saygı gösteriyorlar" dedi.

Van'da artık "Benden başka kimse yararlanmasın, kimsenin sözü geçerli olmasın" döneminin sona erdiğine dikkat çeken Arvas, "Bizim felsefemizde, kültürümüzde, AK Parti'nin ana damarında, görev istenmez verilir. Verilen göreve de başını koltuğunun altına alarak, kefenini de sağ tarafına alarak Allah rızası için milletin menfaati için ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele konusunda kendini feda etmek demektir. Allah'ın izni ile biz memleketimize sahip çıkacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
img

Bülent Şakrak'ın acı kaybı...
img

"Yan masadaki kız kocama mesaj attı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Anderson Talisca'nın geliş saati belli oldu

Geliş saati belli oldu
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'Cuma namazı' uyarısı
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.