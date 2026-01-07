Haberler

Ukrayna ve ABD müzakere heyetlerinden Fransa'da iki günde üç toplantı

ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi adına Paris'te gerçekleştirilen üç toplantıda güvenlik garantileri ve barış sürecinin ilerlemesi konularını ele aldı.

ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler çerçevesinde Fransa'nın başkenti Paris'te iki günde üç toplantı gerçekleştirdi.

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için İsviçre'de başlayan ve ardından ABD ve Almanya'da devam eden barış müzakerelerinin son ayağı, dün ve bugün Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. Paris ayrıca, Salı günü Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne, bugün de Ukrayna ve Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinden ulusal güvenlik danışmanları arasında gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yaptı.

Paris'teki barış müzakerelerinin yeni ayağı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner liderliğindeki ABD heyeti ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov liderliğindeki Ukrayna heyeti arasında gerçekleştirildi.

Umerov, bugünkü görüşmede Witkoff ve Kushner'in yanı sıra ABD'nin Fransa Büyükelçisi Charles Kushner ve Beyaz Saray yetkilisi Josh Gruenbaum'un da yer aldığını açıkladı. Sosyal medyada paylaştığı açıklamada Umerov, "Bu Amerikan tarafıyla Paris'te son iki gün içinde yapılan üçüncü görüşmeydi. Savaşın sona erdirilmesine yönelik temel çerçevenin kilit unsurlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ayrıca Ukrayna, Avrupalı ortaklar ve ABD'yi de içerecek şekilde liderler düzeyinde yapılacak ilerideki temasların formatlarına odaklandık" dedi.

Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinden ulusal güvenlik danışmanları bir araya geldi

Umerov liderliğindeki Ukrayna heyeti, bugün ayrıca Gönüllüler Koalisyonu üyesi ülkelerden Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya ve Türkiye'den ulusal güvenlik danışmanlarının yer aldığı, ayrıca ABD, NATO ve AB'nin de temsil edildiği bir toplantı da gerçekleştirdi.

Umerov, toplantıda muhtemel bir barışın ardından Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin parametreleri, Ukrayna'nın caydırıcılığı ve barış sürecinde ileride atılacak adımların mantığının ele alındığını açıkladı. Umerov, "Yaklaşımların giderek siyasi açıklamalar düzleminden pratik çözümler düzlemine taşınması önemli. Anlaşmaların hayata geçirilmesine doğru adım adım ilerlemeye dair net bir anlayış bulunuyor. Bu tür çalışmalar, gerçek ve kalıcı bir barışın temelini oluşturmaktadır" dedi.

Ukrayna heyetinde yer alan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kiril Budanov ise görüşmelere ilişkin açıklamasında, "Paris'te partnerlerle yürütülen görüşmelerin ikinci gününde gündemde güvenlik ve barış vardı. Ulusal güvenlik danışmanlarıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca ABD heyeti ile bir araya geldik. Temel başlıklar, güvenlik garantileri ve adil bir barışa yaklaşmak için atılacak sonraki adımların koordinasyonu oldu" dedi.

Daha önce Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan Budanov, "Ayrıca Fransız askeri istihbaratından meslektaşlarla ve bizzat kurumun başındaki General Jacques Langlade de Montgros ile profesyonel bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna için barış planı çerçevesinde daha önce 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde, 30 Kasım'da ABD'nin Florida eyaletinde ve 14-15 Aralık tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de müzakereler gerçekleştirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Paris'te yaptığı açıklamada, Washington ve Kiev heyetlerinin müzakerelerin "en zor meselelerini" ele almasının beklendiğini söylemişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
