ABD'li Temsilci Witkoff, Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriev ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, bugün Florida'da Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik ABD'nin arabuluculuk çabaları kapsamında verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik baskılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile bir araya geldi. Witkoff görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile değerlendirerek, "Özel Temsilci Dmitriev bugün Florida'da Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik ABD'nin arabuluculuk çabaları kapsamında verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu toplantı, bize Rusya'nın Ukrayna'da barışın sağlanması yönünde çalışmalar yaptığına ve ABD Başkanı'nın kalıcı ve sürdürülebilir bir barış arayışındaki önemli liderliğinden minnettar olduğuna yönelik cesaret verdi" dedi.

Witkoff görüşmedeki ABD heyetinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ve Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum'un da yer aldığını aktardı.

Dmitriev: "Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik"

Dmitriev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin, "ABD barış heyetiyle yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. ABD-Rusya Ekonomik Çalışma Grubu üzerine de verimli bir değerlendirme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: "Yeni toplantılara ilişkin somut detaylar bekliyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bir açıklamasında, Ukrayna'nın yeni barış görüşmelerine ilişkin olarak ABD'den daha fazla bilgi beklediğini ve önümüzdeki hafta yeni toplantıların yapılmasını öngördüklerini söyledi. Zelenskiy, "Amerikan tarafıyla sürekli temas halindeyiz ve yapılacak yeni toplantılara ilişkin kendilerinden somut detaylar bekliyoruz. Ukrayna, tüm çalışma formatlarında çalışmaya hazırdır. Önemli olan sonuç alınması ve toplantıların gerçekleşmesidir. Önümüzdeki hafta toplantılar yapılmasını bekliyoruz ve buna hazırlanıyoruz" dedi.

Ukraynalı liderin açıklamaları, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukrayna, Rusya ve ABD temsilcileri arasında yapılması planlanan toplantının gerçekleşmeyebileceğine işaret etti. Taraflar geçtiğimiz hafta BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelmişti. - FLORIDA