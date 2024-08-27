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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Çin'e ziyaret gerçekleştirdi

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'e üst düzey ziyaret gerçekleştiriyor. Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde devam etmesini umduklarını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'e geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'e üst düzey ziyaret gerçekleştiriyor. Sullivan, ziyareti çerçevesinde başkent Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Wang basına kapalı görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir hale gelmesini umduğunu ifade ederek, Çin ve ABD'nin dünya üzerinde etkisi olan, dönüşümler geçiren "kritik" ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Wang ile mutabık kalınan ve anlaşmazlık yaşanan alanlar hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Sullivan ise "Başkan Biden, Başkan Xi ile yaptığı görüşmelerde bu önemli ilişkiyi sorumluluk alarak yönetmeye kararlı olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymuştu" dedi.

Mayıs 2023'te Sullivan ve Wang arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak için bir süreç başlatılmıştı. Sullivan ve Wang daha sonra Malta, ABD ve Tayland'da bir araya gelmişti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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