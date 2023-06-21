ABD-Türkiye İlişkileri Beykoz Üniversitesi'nde Tartışıldı

Amerikan Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman, Beykoz Üniversitesi'nde gerçekleşen Amerikan Çalışmaları Projesi kapsamında yapılan toplantıya konuk oldu. Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burak Küntay moderatörlüğündeki toplantıda ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Araştırmacılar, akademisyenler ve gazetecilerin de katıldığı toplantıda her iki ülkedeki seçimler dolayısıyla Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin genel durumu tartışıldı. Ayrıca yaşanan F16 krizi, İsveç'in NATO üyeliği, ABD'nin terör örgütleri konusundaki mevcut politikaları, Türkiye-ABD arasında yaşanan gerginlikler ele alındı. Yunanistan, Türkiye ve ABD üçgeni başta olmak üzere iki ülke arasındaki dış politika meseleleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Berman, toplantıda yaptığı konuşmada Amerika seçimlerine ilişkin 3 senaryoyu değerlendirdi. Bunlardan ilki Biden'ın görevine devam etmesi diğeri Trump'ın geri dönmesi, üçüncü ve ona göre en iyi senaryo ise alternatif bir cumhuriyetçi hükümetin kurulması. Berman, bunun her iki ülke için yeni fırsatlar doğuracağını aktardı. Biden hükümetinin birçok konuda özellikle Türkiye'nin de çıkarlarını etkileyen noktalarda net bir stratejisinin olmamasının mevcut ilişkilerdeki en büyük çıkmaz olduğunu vurguladı.

Berman, Çin, Rusya, Ukrayna, İran ve Suudi Arabistan politikaları açısından da ABD-Türkiye ilişkilerinin ortak çıkar odaklı pragmatik müzakereler üzerinde yoğunlaşmasının hem ikili ilişkiler açısından hem de bölgesel ve küresel değişimi yönetmek açısından doğru bir yol olacağını belirtti.

Toplantıların, Beykoz Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans Programı bünyesinde Amerikan Çalışmaları Projesi altında devam edeceğini belirten Prof. Dr. Burak Küntay, buluşmalara yine alanında uzman, dış politikayı yönlendiren ve yurt dışından isimlerin konuk olacağı bilgisini paylaştı.