Biden'ın onayına sunulacak! ABD'de Tiktok'un yasaklanmasını içeren yasa tasarısı kabul edildi

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısı kabul edildi.

TİKTOK ABD'DE YASAKLANIYOR

ABD'nin TikTok ile savaşı sürüyor. Temsilciler Meclisi'nde bugün sosyal medya platformu TikTok için oylama yapıldı. Mecliste yapılan oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısı 58'e karşı 360 oyla kabul edildi.

BIDEN'IN ONAYINA SUNULACAK

Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var. Tasarıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın satış konusunda ilerleme kaydedildiğini tespit etmesi halinde satış süresinin 90 gün daha uzatılabileceği de ifade edildi. Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından Biden'ın onayına sunulacak.

ABD Başkanı Joe Biden

"AMERİKALILARIN TELEFONLARINDA CASUS BALONU"

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur" dedi.

BIDEN, "YASAYI GEÇİRİRLERSE ONAYLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

TikTok tarafından bu hafta başında yapılan açıklamada ise, 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü ayaklar altına alacak, 7 milyon işletmeye zarar verecek ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacak bir yasa tasarısını bir kez daha araya sıkıştırmak için önemli dış ve insani yardım kılıfını kullanması talihsiz bir durumdur" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Biden ise, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Eğer yasayı geçirirlerse, onaylayacağım" şeklinde konuşmuştu.