ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin için ambulans çağıran kişi, ışıksız ve sirensiz gelmesini istedi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin için 1 Ocak'ta ambulans çağıran kişinin 911 ile konuşmasında, "Ambulans ışıksız ve sirensiz bir şekilde gelebilir mi? Göze batmak istemiyoruz" dediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 22 Aralık'taki prostat kanseri ameliyatının ardından 1 Ocak'ta idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmadan önce 911 ile yapılan görüşmenin ses kaydı yayınlandı. ABD medyasında yer alan haberlere göre Austin için ambulans çağıran ve adı açıklanmayan şahıs aramada, "Ambulans ışıksız ve sirensiz bir şekilde gelebilir mi? Göze batmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Austin'in göğüs ağrısının olmadığını, ancak bayılacak gibi hissettiğini belirten şahıs ayrıca, ambulansın Austin'i aldıktan sonra Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Telefondaki görevli ise arayan kişiden bunu ambulans personeline söylemesini istedi.

Austin'in hastaneye kaldırılması 3 gün Beyaz Saray'dan gizlendi

ABD'de Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığının günler sonra açıklanması tepki çekmişti. İlk olarak ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu. Austin'in hastaneye kaldırıldığı bilgisinin Beyaz Saray'dan ise günlerce gizlendiği ortaya çıkmıştı. ABD medyasına konuşan bir yetkili, Austin'in hastanede olduğu bilgisinin Beyaz Saray'a 4 Ocak Perşembe sabahına kadar verilmediğini söylemişti. Austin ise yaptığı yazılı açıklamada, "iletişim eksikliğinin" sorumluluğunu üstlenerek, "Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kanser olduğu 9 Ocak'ta duyuruldu

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi tarafından 9 Ocak'ta yapılan açıklamada ise Austin'e Aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulduğu, tedavisinin sürdüğü ifade edilmişti. Austin'in 22 Aralık'ta prostat kanseri ameliyatı olduğu, 1 Ocak'ta ise "şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil" farklı komplikasyonlar nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldığı ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Günlerce hastanede kalan Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirilmemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Pentagon'dan 15 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in hastaneden taburcu olduğu duyurulmuş, bir süre istirahat edeceği, uzaktan çalışacağı belirtilmişti. - WASHINGTON