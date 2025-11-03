Haberler

ABD Savunma Bakanı Güney Kore'de Askeri İşbirliği Görüşüyor

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Güney Kore'deki ABD birliklerinin rolünü ve iki ülkenin askeri ittifakını görüşmek üzere Güney Kore'ye geldi. Hegseth, özellikle Kuzey Kore'ye karşı savunma hazırlıklarını ve bölgesel güvenlik işbirliğini ele alacak.

ABD'de Savunma Bakanı Pete Hegseth, resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'ye geldi. Görüşmelerinde Güney Kore'deki ABD birliklerinin rolünü ele alacak olan Hegseth, Kuzey Kore sınırında bulunan silahsızlandırılmış bölgeyi de ziyaret etmesi bekleniyor. Yarınki temasları kapsamında iki ülkenin askeri ittifaklarının gidişatını ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı savunmasını belirlediği Güvenlik Danışma Toplantısı'na katılması beklenen Hegseth, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ile bir araya gelecek. Kuzey Kore'ye karşı ortak savunma hazırlığı ve bölgesel güvenlik işbirliği, siber ve füze savunma gibi konuları ele alması beklenen Hegseth ve Güney Koreli mevkidaşı Gyu-back'in iki ülke arasındaki ittifakı geliştirerek "değişen güvenlik ortamı ve tehditlere" yanıt verme planlarını da görüşmesi bekleniyor.

Washington yönetimi, Güney Çin Denizi ve Tayvan çevresindeki Çin faaliyetlerine ilişkin endişeler nedeniyle Asya'daki güç dengesini korumak amacıyla Güney Kore'deki 28 bin 500 ABD askerinin rolünü daha esnek hale getirmek istiyor. ABD'li yetkililer, Tayvan'ı savunmak ve Çin'in artan askeri etkisini kontrol altına almak gibi daha geniş kapsamlı tehditlere yanıt olarak, ABD güçlerinin Kore yarımadası dışında da operasyon yapabilmesi için daha esnek hale getirilmesi planını işaret ediyor. Güney Kore ise, ABD askerlerinin rolünün değiştirilmesi fikrine direniyor. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
