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ABD Ordusu, Suriye'de PKK/YPG'ye silahlı eğitim veriyor

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ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde PKK/YPG'ye silahlı eğitimler vermeye devam ediyor. Kamışlı ilçesinde gerçekleşen ortak tatbikatta uçak savarlar, Bradley zırhlı araçları ve ağır silahlar kullanıldı.

Suriye'de terör örgütü PKK/ Ypg'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Politika

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