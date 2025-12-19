ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

ABD, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar içeren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı iptal etmek için harekete geçti. Senato onay verirken, ABD'nin kararına Türkiye'den yorumlar geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: ABD'NİN SEZAR YASASI'NI KALDIRMASI OLUMLU BİR GELİŞME

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezar Yasası'nın kaldırılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Çelik, şunları söyledi: "Kardeş Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir.

Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur. ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye'nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır."

DIŞİŞLERİ: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

"ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise, bu adımın, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası işbirliğini daha da teşvik ederek ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini aktardı.

SEZAR YASASI YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesine onay verdi.

2026 ABD savunma bütçesinde en dikkat çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu.

Bu yılki metne eklenen düzenlemenin ardından ABD Senato'sunda kabul edilen tasarı, Trump'ın Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde 901 milyar dolarlık dev savunma bütçesini imzalamasıyla Suriye yaptırımları resmen kaldırılmış oldu.

Yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesi bekleniyor.