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Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da: Biden'a teşekkür etti

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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a adımını attı. Mevcut Başkan Joe Biden ile görüşen Trump, sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görüşmede ABD Başkanı Joe Biden'a sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti.

4 YIL SONRA BEYAZ SARAY'DA

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Seçilmiş Başkan Donald Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri döndü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın davetine katılan Trump, burada, "Politika zor bir alan ve çoğu zaman pek hoş bir dünya değil. Ancak bugün hoş bir dünya ve bunu gerçekten takdir ediyorum" ifadesini kullandı.

BIDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, Oval Ofis'teki görüşmede Biden'a sorunsuz bir görev değişimi süreci için teşekkür etti.

Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da: Biden'a teşekkür etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş:

Nedir ya bu amirece seviciliğiniz? Hangi süper güç ülkesi bu kadar haber yapılıyor. Çinin başkanı kim mesela bilen var mı? Yada seçimleri ne zaman? Bunları haber yaparak yüceltiyorsunuz. Yetmedi mi bu düzen daha…

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