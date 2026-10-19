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ABD medyasına göre Putin, Trump ve Xi ile APEC kapsamında üçlü zirve önerdi

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ABD medyasına göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Savaşı'nı Moskova'nın çıkarlarına uygun biçimde sona erdirmek için gelecek ay ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile APEC kapsamında üçlü zirve önerdi. Kremlin Sözcüsü Peskov temasların sürdüğünü doğruladı.

ABD medyasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nı Moskova'nın çıkarlarına uygun şekilde sona erdirmek amacıyla gelecek ay ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir zirve yapılmasını önerdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4 yılı aşkın süredir devam ederken, kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler de sürüyor. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nı Moskova'nın çıkarlarına uygun şekilde sona erdirmek amacıyla gelecek ay ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir zirve yapılmasını önerdi.

Konu hakkında bilgi sahibi eski Rus istihbarat yetkilisine dayandırılan haberde, Putin'in önerisinin 9 Ekim'de Trump ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında gündeme geldiği, bu görüşmenin iki ülke arasındaki dizel yakıt anlaşmasıyla da sonuçlandığı aktarıldı. Gazeteye göre, Kremlin, üçlü görüşmenin yaklaşan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yapılmasını önerdi. Zirvenin 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen şehrinde düzenlenmesi planlanıyor.

"Görüşmenin kendisi veya muhtemel gündemi konusunda henüz net bir şey bulunmuyor"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, muhtemel bir görüşmeye ilişkin temasların sürdüğünü doğruladı. Wall Street Journal'a konuşan Peskov, "Görüşmenin kendisi veya muhtemel gündemi konusunda henüz net bir şey bulunmuyor. Ancak üç taraf da böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi ihtimalini kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bir görüşme yapılması konusunda temaslar yürütüldüğünü düşünüyorum"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir görüşme yapılması konusunda temaslar yürütüldüğünü düşünüyorum. Henüz kesinleşmiş bir şey olup olmadığını bilmiyorum ancak Başkan Trump, Ukrayna'daki savaşın ve Rusya ile yaşanan çatışmanın sona ermesini istediğini açıkça belirtti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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