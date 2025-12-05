Haberler

ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var

ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington'ın Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde kurulacak olan uluslararası barış gücünün bir parçası olmasını istediğini belirterek, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi. Öte yandan Barrack, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşüne de yeşil ışık yaktı.

  • ABD, Gazze Şeridi'nde oluşturulacak uluslararası barış gücüne Türkiye'nin katılmasını istiyor.
  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin S-400 sistemlerine ilişkin sorunların 4 ila 6 ay içinde çözüleceğini düşünüyor.
  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın çok yakın arkadaş olduğunu söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, Gazze Şeridi'nde oluşturulması beklenen uluslararası barış gücüne Türkiye'nin katılımına ilişkin açıklama yaptı.

"ABD, TÜRKİYE'Yİ GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ BARIŞ GÜCÜNDE GÖRMEK İSTİYOR"

Barrack, ABD'nin Türkiye'nin söz konusu barış gücünün bir parçası olması istediğini belirtti. Ancak İsrail'in bu fikre karşı çıkabileceğini de vurgulayan Barrack, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şahsi danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın kendisinin yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi.

ABD'li Özel Temsilci Barrack: 'ABD, Türkiye'yi Gazze Şeridi'ndeki barış gücünde görmek istiyor'

"F-35'LERE İLİŞKİN SORUNLAR 4-6 ARASINDA ÇÖZÜLECEKTİR"

Barrack Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ve Türkiye'ye 5. nesil F-35 hayalet savaş uçaklarının tedarikinin önüne geçmesine ilişkin başlıklara da değindi. Barrack, Türkiye'nin S-400 sistemlerindeki operasyonel uyumluluk sorunlarını ve bu sistemlerin kullanımı konusundaki kaygıları büyük ölçüde giderdiğini bildirerek, "Bu konuda kalan sorunların 4 ila 6 ay arasında çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

ABD'li Özel Temsilci Barrack: 'ABD, Türkiye'yi Gazze Şeridi'ndeki barış gücünde görmek istiyor'

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ

Barrack ayrıca geçtiğimiz ay Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye değinerek, iki liderin arasındaki ilişkilerin çok sıkı olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın çok yakın arkadaş olduğunu söyledi.

ABD'li Özel Temsilci Barrack: 'ABD, Türkiye'yi Gazze Şeridi'ndeki barış gücünde görmek istiyor'

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR VE İSRAİL-LÜBNAN GERİLİMİ

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecine de değinen Barrack, ABD Kongresi'nin Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad zamanında yürürlüğe konulan yaptırımların kalanını da kaldıracağından ümitli olduğunu bildirdi.

ABD'li Özel Temsilci Barrack: 'ABD, Türkiye'yi Gazze Şeridi'ndeki barış gücünde görmek istiyor'

İSRAİL VE LÜBNAN'A ÇAĞRI

ABD'li Özel Temsilci İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilime ilişkin açıklamalarda da bulundu. Barrack, taraflar arasında ABD'nin arabuluculuğuyla varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarına ilişkin, "1 kişiyi öldürürseniz, savaşacak 10 kişi daha oluşturursunuz. Çözüm bu olamaz, bu duruma başka bir cevap olmalı" ifadelerini kullandı. Barrack, İsrail ve Lübnan arasında doğrudan temaslarda bulunulması çağrısında bulunarak, "Tel Aviv'e gelinerek oturulup konuşulması lazım, bu durumun son bulması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Barrack, hep iyi şeyler söyleyerek ülkeleri ateşe atmıştır. Cümleleri hayırlı gibi görünse de altında hep bir çapanoğlu çıkmıştır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Kuzen tartışması kanlı bitti

Kuzen tartışması kanlı bitti
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi

Bu sergi olay oldu: Robot köpekleri görenler gözlerine inanamadı
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.