ABD, İran'a yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, İran'ın tutuklu 5 vatandaşının serbest bırakmasının ardından İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı (MOIS) ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yaptırım uyguladı. İran'ın serbest bıraktığı 5 ABD'li ülkelerine dönmek için yola çıktı.

ABD, İran'ın tutuklu 5 vatandaşının serbest bırakmasının ardından İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı (MOIS) ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yaptırım uyguladı. İran'ın serbest bıraktığı 5 ABD'li ülkelerine dönmek için yola çıktı.

ABD, tutuklu 5 vatandaşının serbest bırakılmasının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı (MOIS) ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yaptırım uyguladığı duyurularak, söz konusu yaptırımların keyfi gözaltılar ile ABD vatandaşlarının rehin alınmasını caydırmak için uygulandığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada, "Bugünkü eylem, vatandaşlarımızın haksız yere gözaltına alınmasına olanak sağlayan, hem mağdurlar hem de aileleri için tarifsiz acı ve ıstıraba neden olan Mahmud Ahmedinejad'ı hedef alıyor. Mağdurlara ve ailelerine olan desteğimizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz ve bu eylemleri gerçekleştirenlerin hesap vermesini sağlamakta kararlıyız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından İranlı 5 yetkili ve 1 kuruluşa yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, ABD vatandaşlarının İran'da keyfi gözaltına alınmasına karşı İranlı 5 yetkili ve 1 kuruluşa yaptırım uygulandığı duyuruldu. Yaptırım uygulanan kuruluşun Hazine Bakanlığı tarafından da yaptırım listesine alınan MOIS olduğu belirtilerek, yaptırım uygulanan kişiler arasında İranlı hapishane yetkilileri Ali Chaharmahali ve Dariush Bakshi'nin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların İran'da tutuklanan eski FBI ajanı Robert Levinson'un adının verildiği Levinson Yasası kapsamında uygulandığı belirtilerek, MOIS'ın üst düzey İranlı yetkililerin izniyle kaçırıldığı öne sürüldü. Açıklamada, "Rejimin Bob'un başına gelenlerin hesabını vermeyi reddetmesi, ailesine ve onu özleyenlere dayanılmaz acı ve ıstırap yaşattı. İran'ı, Bob Levinson'un ilk esaretinden muhtemel ölümüne kadar başına gelenleri tam olarak anlatmaya çağırıyoruz" denildi.

ABD'nin vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha yüksek önceliği olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Yurt dışında haksız yere gözaltına alınan ABD vatandaşlarını ülkelerine döndürmek ve yurtdışında ABD vatandaşlarının haksız yere gözaltına alınmasına karışanları sorumlu tutmak için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

İran'ın serbest bıraktığı ABD'liler ülkelerine dönüyor

İran ve ABD'nin mahkum takası konusunda anlaşması sonrası İran'ın Güney Kore'de bloke edilen 6 milyar dolarlık fonu Katar'daki 8 farklı banka hesabına euro olarak gönderilirken, İran'da Siamak Namazi, Emad Shargi, Morad Tahbaz ve kimliklerinin gizli kalmasını isteyen 2 ABD vatandaşını serbest bıraktı. Serbest bırakılan ABD'liler, ilk önce uçakla Katar'ın başkenti Doha'ya oradan da ABD'ye gidecek.

ABD'de mahkum takası anlaşması kapsamında ABD'de tutuklu bulunan 5 İranlıyı serbest bıraktı. İranlılardan 2'sinin İran'a döneceğini, 1'nin üçüncü bir ülkede bulunan ailesinin yanına gideceği ve diğer 2'sinin ise ABD'de kalmayı tercih ettiği açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada ise, "Bugün, İran'da hapsedilen beş masum ABD'li nihayet evlerine dönüyor" dedi. - WASHINGTON