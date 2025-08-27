ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları İran ile Görüştü

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek İran'ın nükleer programı ve uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsviçre'de İran ile yapılan görüşme hakkında bilgi aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm bakanlar, İran'ın asla nükleer silah geliştirmeyeceği veya elde etmeyeceği konusunda kararlılıklarını yinelediler" denildi.

İran, Fransa, Almanya ve İngiltere, dün Cenevre'de bir araya gelmiş ve İran'a uygulanan yaptırımlar ile İran'ın nükleer programını ele almıştı.

