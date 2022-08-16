ABD First Lady'si Biden, Covid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. First Lady Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği ve kendisine antiviral Paxlovid ilacının verildiği belirtildi. Pazartesi günü semptom gösteren Jill Biden'ın Güney Carolina'da Başkan Joe Biden ile birlikte tatilde olduğu, en az 5 gün karantinada kalacağı aktarıldı. Joe Biden'ın ise sabah saatlerinde yapılan testinin negatif çıktığı, ancak ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi doğrultusunda 10 gün boyunca kapalı alanda maske takacağı kaydedildi.

Jill Biden'ın Sözcüsü Elizabeth Alexander, "Semptomlar yaşamaya başladıktan sonra yaptığı antijen testi negatif çıktı. Ancak daha sonra yapılan bir PCR testi pozitif sonuç verdi. First Lady'nin yakın temasları bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başkan Biden ise 21 Temmuz'da korona virüse yakalanmış, 27'sinde testi negatife dönerken, 30 Temmuz'da testi yine pozitif çıkmıştı. Biden'ın 6 ve 7 Ağustos'ta yaptırdığı testleri negatif sonuçlanmıştı.

(İHA)