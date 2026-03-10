ABD Enerji Bakanı Wright, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğine dair paylaşımını sildi

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğine dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı sildi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini engellemeye devam ederken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğini ve tankerin başarılı şekilde boğazı geçtiğini açıkladı.

Wright, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump, İran'a karşı askeri operasyonlar sırasında küresel enerjinin istikrarını koruyor. ABD Donanması, petrolün küresel pazarlara akışını sağlamak için bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçirdi" dedi.

Wright, kısa süre sonra söz konusu paylaşımı sildi. ABD basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Wright'ın paylaşımı yalanlanarak, ABD Donanması'nın henüz Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eşlik etmediği belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı