Haberler

ABD Enerji Bakanı Wright, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğine dair paylaşımını sildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğini iddia eden paylaşımını sildi. İran'ın gemi geçişlerini engellemeye devam ettiği bu süreçte, Wright'ın paylaşımının ardından basında, Donanma'nın böyle bir eylemde bulunmadığına dair açıklamalar yapıldı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğine dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı sildi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini engellemeye devam ederken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğini ve tankerin başarılı şekilde boğazı geçtiğini açıkladı.

Wright, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump, İran'a karşı askeri operasyonlar sırasında küresel enerjinin istikrarını koruyor. ABD Donanması, petrolün küresel pazarlara akışını sağlamak için bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçirdi" dedi.

Wright, kısa süre sonra söz konusu paylaşımı sildi. ABD basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Wright'ın paylaşımı yalanlanarak, ABD Donanması'nın henüz Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine eşlik etmediği belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
İran'a saldırılarda UNESCO Mirası 40 Sütun Sarayı da hasar gördü

Dünya mirası da saldırı altında! 654 yıllık saray ağır hasarlı
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
Witfkoff: Putin, Trump'a İran'la bilgi paylaşılmadığını söyledi

Putin'e ortalığı karıştıran "İran" iddiasını sormuş
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var