ABD uçağında büyük tesadüf! Aynı sırada Türkiye'ye dönen Nebati ve Kılıçdaroğlu arasındaki diyalog ortaya çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Bakan Nureddin Nebati Washington'dan Türkiye'ye aynı uçakla döndü. Biri 1A, diğeri 1J 'de oturan Nebati ve Kılıçdaroğlu'nun uçakta konuşup konuşmadıkları merak ediliyordu. İki ismin yolculuğu sırasında yaşananlara ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre Bakan Nebati'nin yerine geçtiği sırada Kılıçdaroğlu'na iyi yolculuklar dileyip, "Seyahatiniz nasıl geçti?" diye sorduğu, Kılıçdaroğlu'nun da teşekkür ederek yanıt verdiği belirtildi.

ABD'deki programlarını tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gün içinde Türkiye'ye döndü. Kılıçdaroğlu'nun bindiği uçakta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de olduğu ortaya çıktı.

"HİÇ KONUŞMAMIŞ OLABİLİRLER Mİ?"

Konuyla ilgili paylaşımda bulunarak iki ismin aynı sıradaki koltuklarda oturduğunu dile getiren İsmail Küçükkaya ise "Kılıçdaroğlu ve Nebati. Biri 1A, diğeri 1J 'de oturuyor. Aynı sırada 2 uçta yolculuk. ABD'den Türkiye'ye beraber uçuyorlar. 9/10 saatlik yolda hiç konuşmadılarsa tuhaf" ifadelerini kullandı ve "Bir ülkenin ana muhalefet lideriyle ekonomi bakanı aynı uçakla ABD'den Türkiye'ye gelirken hiç konuşmamış olabilirler mi?" diye sordu.

SELAMLAŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

MedyaRadar'ın haberine göre, Nureddin Nebati ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçakta selamlaştığı bilgisini paylaşan kaynaklar, iki ismin sadece yolculuk konusunda hâl hatır sorduklarını söyledi.

"SEYAHATİNİZ NASIL GEÇTİ?" DİYE SORMUŞ

Diğer yandan gazeteci Zafer Şahin de sosyal medya hesabından uçakta yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu. Şahin, "Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati uçakta yerine geçerken Kılıçdaroğlu'na iyi yolculuklar diliyor "Seyahatiniz nasıl geçti" diye soruyor.. Bilgi amaçlı paylaşalım" ifadelerini kullandı.