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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu, ateşkes formülünü kabul etti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin "aradaki boşlukları kapatacak" yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD tarafından geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde hem İsrail hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı.

İsrail'deki temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, basın toplantısı düzenledi. Blinken, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin başarıya ulaşması için bölgede bulunduğunu belirterek, son yapılan ateşkes önerisinin İsrail'in güvenlik çıkarlarını dikkate aldığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken duyurdu: Netanyahu, ateşkes formülünü kabul etti

NETANYAHU ATEŞKES FORMÜLÜ İÇİN SUNULAN ÖNERİYİ KABUL ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok yapıcı bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyleyen Blinken, Netanyahu'nun ABD tarafından geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde hem İsrail hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı. Hamas'ın da İsrail gibi bu öneriyi kabul etmesi gerektiğini aktaran Blinken, "Şimdi aynı şeyi yapmak Hamas'ın görevi" dedi.

"BİR SONRAKİ ÖNEMLİ ADIM HAMAS'IN EVET DEMESİ"

Tarafların bir araya gelerek bu anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda net bir anlayışa varma sürecini tamamlamaları gerektiğini belirten Blinken, "Bir sonraki önemli adım Hamas'ın evet demesi" dedi. İsrail yönetiminden Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçmelerini istediğini söyleyen Blinken, "Bu tür şiddeti önlemek için harekete geçilmesini, bundan sorumlu olan kişilerin hesap vermesini bekliyoruz." dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Blinken, İsrail'deki temaslarının ardından Mısır ve Katar'ı ziyaret ederek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakerelerine yönelik devam eden çabaları ele alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (11)

serdar teker:

Yapılan unutulmaz Elbet bu yaşanan katliamın bir gün hesabı yapılacak

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7
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JY:

NEREDE OLDUĞÜMU MERAK EDELER YERİM BELLİ TEROR İLE SAVAŞAN İSRAIL'İN YANINDAYIM.

2
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BARBAROS:

JY özcan vefa nerdesiniz?

30
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Savas Ozturk:

Bana pek inandırıcı gelmedi göstermelik gibi duruyor

30
2
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Sefa:

vefa pc hakkın rahmetine kavuşmuştur Allah taksiratını affetsin

18
6
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Savas Ozturk:

Bana göstermelik gibi geldi bu hareketler 2-3 aya tekrar alevlenirse şaşırmam

14
0
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Mehmet Yarba:

Gazze halkı bu savaşta telafisi mümkün olmayan can ve mal kaybına uğradı!

1
0
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Serhat Bagci:

Piyasaları sakinlestirmeye calisiyorlar sonra kalınan yerden devam

0
0
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