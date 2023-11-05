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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Ramallah'ta görüştü

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Politika Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Blinken, bugün Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir araya geldi. İkili, İsrail saldırılarının başladığı tarihten bu yana ikinci kez görüşmüş oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Ramallah'ta bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Blinken, bölgedeki temasları kapsamında bugün İsrail işgalindeki Batı Şeria'ya bağlı Ramallah şehrinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştü. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ikinci kez görüşen ikili, ilk kez Batı Şeria'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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