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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Ramallah'ta görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Blinken, bugün Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir araya geldi. İkili, İsrail saldırılarının başladığı tarihten bu yana ikinci kez görüşmüş oldu.