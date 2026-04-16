ABD Başkanı Trump: 'İran ile pek çok konuda anlaşmaya vardık'

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada ve Arizona'ya yapacağı ziyaretler için yola çıkmadan önce Beyaz Saray önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun dini siyasi emellerine alet edenleri eleştirirken kendisinden bahsetmiş olma ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Papa'nın anlaması gereken çok önemli bir şey var. İran, tamamen silahsız 42 bin kişiyi öldürdü. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Eğer olursa, Papa'nın bulunduğu İtalya da dahil dünyadaki her ülke sorun yaşar. Papa'nın anlaması gerek. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Dünya, büyük tehlikeye girer" ifadelerini kullandı.

" ( İran ile ateşkesi) uzatmaya ihtiyaç olmayabilir"

Trump, İran ile ateşkesin uzatılmasının gerekli olup olmadığı konusunda emin olmadığını söyledi. Ateşkesi uzatmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna Trump, "Belki buna gerek bile kalmaz. Uzatmaya ihtiyaç olmayabilir. İran bir anlaşma yapmak istiyor, iki ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar" dedi.

"(Lübnan'da) Ateşkes olacak"

İsrail ve Lübnan arasında bir anlaşmaya ilişkin bir soruya Trump, "Çok heyecan verici bir durum çünkü tam 48 yıl söz konusu. Ateşkes olacak diye düşünüyorum. Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Bugün ikisiyle de konuştum. Ateşkes olacak ve Hizbullah da ateşkese dahil olacak" dedi.

Trump, İran ile yüz yüze görüşmelerin bir sonraki ayağının ne zaman olacağı sorusuna "Muhtemelen hafta sonu olacak" şeklinde cevap verdi.

ABD'nin İran limanlarına giden ve oradan ayrılan gemilere yönelik ablukasına değinen Trump, "Abluka inanılmaz işliyor. İran ticaret yapamıyor. Donanması, yok hava kuvvetleri yok, hava savunması yok. Liderleri dahil her şeylerini kaybettiler. Şimdi yeni liderleri var ve onları oldukça makul buluyoruz" dedi.

"Anlaşma olmazsa çatışmalar yeniden başlayacak"

Trump, İran ile bir anlaşmaya varılmaması halinde çatışmaların yeniden başlayacağını açıkladı. İran ile anlaşma olmaması halinde ateşkesi uzatmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "Anlaşma olmazsa çatışmalar yeniden başlayacak" dedi.

En önemli şeyin İran'ın nükleer silah edinmemesi olduğunu vurgulayan Trump, "İran, nükleer silah sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler. İran ile pek çok konuda anlaşmaya vardık ve çok olumlu bir şey olacağını düşünüyorum" dedi.

"Hiçbir gemi donanmamızı geçemiyor"

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukaya da değinerek, "Donanmamız inanılmaz. Hiçbir gemi buraya girmeyi aklından bile geçirmiyor. Hiçbir gemi donanmamızı geçemiyor" dedi.

"Papa ile kavga etmiyorum"

Papa Leo ile yaşadığı gerilime ilişkin bir soruya Trump, "Papa ile kavga etmiyorum. Papa bir açıklama yaptı ve İran'ın nükleer silaha sahip olabileceğini söyledi. Ben ise İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söylüyorum. Papa'nın İran tarafından son iki veya üç ay içinde öldürülen 42 bin protestocuya bakması gerek. Bunların elinde ne silah ne de başka bir şey vardı. Buna bakınca, Papa ile farklı fikirde olduğumu söyleyebilirim. Görüşüne katılmama hakkına sahibim. Papa'nın görüşüne katılmama hakkım var. Papa'nın anlaması gerek. Gerçek dünya bu. Çirkin bir dünya" ifadelerini kullandı.

Vatikan'daki ilk Amerikalı papa olan Papa Leo'nun kardeşi Louis'in tam bir "Amerika'yı yeniden büyük yap" (MAGA) destekçisi olduğunu söyleyen Trump, "Papa'nın da harika biri olduğuna eminim, kendisiyle görüşmedim. Ama ona katılmıyorum" dedi.

"Her şey yoluna girecek ve petrol fiyatları önceki seviyelerden daha aşağıya inecek"

Petrol fiyatlarının seyrine ilişkin bir soruya Trump, "İran ile çok başarılı bir müzakere yürüttüğümüzü düşünüyorum ve eğer anlaşma olursa, bunun yakında açıklanacağını düşünüyorum. Bu bize serbest petrol akışı ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş sağlayacak. Her şey yoluna girecek ve petrol fiyatları önceki seviyelerden daha aşağıya inecek diye düşünüyorum. Birçok olumlu gelişme olacak" dedi.

"Uygun bir zamanda Lübnan'a gideceğim"

Anlaşma sonrasında Lübnan'ı ziyaret etme ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Bunu yaparım. Uygun bir zamanda Lübnan'a gideceğim" ifadeleriyle cevap verdi.

"Abluka, bombardımandan daha etkili oldu"

İran'ın petrollerine halen ilgi duyup duymadığı sorusu üzerine Trump, "Bakacağız. İnanması zor ama şu anda İran ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bunun yaklaşık dört haftalık bombardıman ve güçlü ablukanın birleşiminin bir neticesi olduğunu düşünüyorum. Doğrusunu isterseniz, abluka, bombardımandan daha etkili oldu" dedi.

"Anlaşma İslamabad'da imzalanırsa, gidebilirim"

İran ile anlaşma olması halinde Pakistan'a gitme ihtimaline ilişkin bir soru üzerine Trump, "Pakistan harika bir iş çıkardı. Çok iyilerdi. Oraya gidebilirim. Eğer anlaşma İslamabad'da imzalanırsa, gidebilirim" dedi.

Avrupa'ya yönelik eleştirilerini tekrarladı

İngiltere ve Avrupalı müttefiklere tepkisini tekrar dile getiren Trump, "Biz NATO için trilyonlarca dolar harcıyoruz. Ama Hürmüz ve İran gibi çok daha küçük bir meselede yardım istediğimizde yoklardı" dedi.

Trump, "Biz Ukrayna'da vardık. Aslında olmamalıydık. Geçmişte karşılaştıkları sorunlar konusunda yanlarında olduk. Ama biz yardım istediğimizde yanımızda olmadılar. Bu yüzden, büyük bir çatışma olursa da yanımızda olmayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Avrupalıların ABD'den daha fazla petrol ve gaz almaları gerektiğini düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "Evet almalılar. Aynı zamanda Kuzey Denizi'ni de kullanmalılar" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

