Trump: İran anlaşmayı imzalamaya çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin çok iyi gittiğini ifade ederek, "İran, anlaşmayı imzalarsa nükleer silahlardan vazgeçmeyi kabul edecek. Bir belgeyi imzalamaya çok yakınlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da başkanlık kararnamelerine imza attığı bir etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından İran ile ateşkesin halen devrede olup olmadığı yönünde bir soru alan Trump, "İran bir şeyler yaptı ama çok büyük bir mesele değil. Hemen hallettik. Her zaman yaptığımız gibi, daha en başından çok hızlı bir şekilde engelledik" dedi. ABD'nin İran'ı önceki gün ve dün çok sert vurduğunu ifade eden Trump, "Bazı insanlar onların biraz tahrik edildiğini söyleyebilir. Ama biz başka bir nedenle ve güçlü bir adım attık. Onlar da buna karşılık veriyordu. Aslına bakılırsa, müzakereler çok iyi gidiyor. Çok iyi" dedi.

"O bölgede ateşkes, saldırmayı daha makul bir şekilde sürdürdüğünüz zamandır"

İran ile anlaşmaya ilişkin olarak Trump, "Olmayabilir de ama olursa, hafta sonu gibi olabilir" ifadelerini kullandı. Bir muhabirin "İran ile ateşkesi nasıl tarif ettiği" sorusuna Trump, "Burası dünyanın farklı bir bölgesi. Diyebilirim ki, o bölgede ateşkes, saldırmayı daha makul bir şekilde sürdürdüğünüz zamandır. Yani orada ateşkes, dünyanın başka bölgelerindeki ateşkesten çok farklıdır" şeklinde konuştu.

"İran söz konusu olduğunda her şey olabilir"

İran Devrim Muhafızlarının anlaşmayı sabote etme ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "İran söz konusu olduğunda her şey olabilir. Diğer ülkelerle uğraşırken de olabilir ama orası, dünyanın son derece değişken bir bölgesi. Muhtemelen dünyanın en değişken bölgesi" ifadeleriyle cevap verdi.

Trump, "İki üç hafta daha devam edilir ve sonrasında herkesi tamamen ortadan kaldırabiliriz. Ama bunu yapmamayı tercih ederim. Yapması çok kolay, hazırlar, yapmak istiyorlar. Ama aynı sonucu sağlayacak bir şeyi yazılı hale getirebilirsek, yani herkesi öldürmeden aynı sonuca ulaşabilirsek, tercihim bu olacaktır" dedi.

"Bir belgeyi imzalamaya çok yakınlar"

ABD Başkanı Trump, "İran, anlaşmayı imzalarsa nükleer silahlardan vazgeçmeyi kabul edecek. Bir belgeyi imzalamaya çok yakınlar. Eğer anlaşmayı imzalarlarsa, şunları kabul etmiş olacaklar; Nükleer silahımız olmayacak. Nükleer bomba geliştirmeyeceğiz. Satın almayacağız. Bu başlangıçta sadece "geliştirmeyeceğiz" şartını içeriyordu ama "Peki ya satın alırlarsa?" dedim. Bu, iki haftalık bir müzakere dönüştü ama sonunda bunu da aldık. Şimdi bunu da elde ettik ama tabii belgeyi imzalarlarsa" dedi.

"O materyali çıkaracağız ve imha edeceğiz"

İran'ın gömülü nükleer materyali ABD'nin çıkarmasını kabul edip etmediği sorusuna Trump, "Hangi günden bahsettiğinize bağlı. Önce kabul ettiler fakat sonra fikir değiştirdiler" şeklinde cevap verdi. İran ile bu konunun müzakere edildiğini ifade eden Trump, "O materyal, neredeyse çökmüş bir dağın altında gömülü durumda ve ulaşması çok ama çok zor. Ama yine de onu almak istiyorum. İran tarafı birkaç kez fikir değiştirdi ama mevcut duruma göre, çok uzak olmayan bir gelecekte oraya gireceğiz. Onlarla birlikte içeri gireceğiz, o materyali çıkaracağız ve imha edeceğiz. Tamamen imha edilecek" dedi.

"Dün ilk kez Hizbullah'la görüştük ve ateş açmamayı kabul ettiler"

İsrail Lübnan'daki askeri operasyonlarını durdurmadan İran ile anlaşma sağlanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna cevabında Trump, "Bence mümkün olabilir. Bunları birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar birbirinden ayrı konular. Hatta dün ilk kez Hizbullah'la görüştük ve ateş açmamayı kabul ettiler. İsrail de ateş açmayacak. Şimdi ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in kendilerini İran konusunda "ikna ettiğini" söyledi

İran ile savaşta İsrail'in "harika bir ortak" olduğunu söyleyen Trump, "Birlikte yaptıklarımız son derece etkiliydi. Bize ihtiyaçları vardı. Biz olmadan bunu yapamazlardı. Yanına bile yaklaşamazlardı. Bize ihtiyaçları vardı ve bizi, gerçek bir sorunun çözümü konusunda yardım sağlamaya ikna ettiler. Çünkü İran, gerçek bir sorundu. Büyük ve küresel bir sorundu. İran, Orta Doğu'yu havaya uçuracak, İsrail'i yok edecekti. Ama sadece İsrail'i değil, bütün Orta Doğu'yu mahvedecekti. Bunu ben durdurdum" şeklinde konuştu.

"Hürmüz Boğazı, mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından açılacaktır"

İran ile müzakere edilen anlaşma kapsamında İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı şartı bulunduğunu söyleyen Trump, "Başka bir önemli husus daha var. Hürmüz Boğazı, mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından açılacaktır. ve çok hızlı açılacak. Mayın tarama gemilerimizi zaten bölgeye gönderdik. Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği yaptık, büyük bir kısmını ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı, imzanın atılmasıyla birlikte açılacak. Tabii, önce birkaç bölgenin daha mayınlardan temizlenmesi gerekiyor. Gerçi oralarda mayın olduğunu düşünmüyoruz. Bu yüzden süreç çok hızlı olacak. Zaten güney rotasını kullanacağız. Ancak, anlaşma imzalanır imzalanmaz, Hürmüz Boğazı'nı açacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı