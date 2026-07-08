Trump: İran'ı bu akşam da çok ağır vuracağız

Abd Başkanı Donald Trump, bu akşam İran'a yönelik bir saldırı planlarının olduğunu belirterek, "Çok kötü davranışlarda bulunuyorlar şu anda, 47 yıldır yaptıkları gibi. Dün akşam onları çok ağır bir şekilde vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam da çok ağır vuracağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen açıklamada konuşan Trump, "Erdoğan çok uzun zamandır dostum. Güçlü bir adam, iyi bir adam. Harika bir iş yapmış. Bütün yollar her şey mükemmeldi, havalimanından geldiğimiz yere kadar her şey kusursuzdu. Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik, çok iyi bir zirve gerçekleştirdik" diye konuştu.

Zelenskiy ile görüşmek için doğru bir zaman olduğunu dile getiren Trump, Ukrayna ile çok iyi ikili ilişkiler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"İran'ı bu akşam da çok ağır vuracağız"

Trump, bir gazetecinin 'İran ile ateşkes bitti mi?' sorusu üzerine, "Çok kötü davranışlarda bulunuyorlar şu anda, 47 yıldır yaptıkları gibi. Dün akşam onları çok ağır bir şekilde vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam da çok ağır vuracağız, biraz uyarı vereyim onlara ama neler olacak göreceğiz" dedi.

"Biz İran'ın nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz"

İran'ı nükleersizleştirme hedefinde olduklarını dile getiren Trump, "Evet İran'dan hiç hoşnut değilim. İran'ı nükleersizleştirmesinden bahsetmemiz gerekiyor. Zaten bütün savaş bununla ilgiliydi. İran'ın nükleersizleştirilmesi. Sadece bir toplantıyı bununla ilgili yapabiliriz. Çünkü benim amacım rejim değişikliği değil. Liderleri ortadan kaldırdıktan sonra olabilecek en büyük rejim değişikliğini yapmış oluyorsunuz. Ama olay rejim değişikliği ile ilgili değil. Biz onların nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. Nükleersizleştirmekten bahsediyoruz ve bu noktada çok ilerleme sağladık" şeklinde konuştu.

"Nükleer silahları olsaydı kullanırlardı ve biz buna izin vermeyeceğiz"

İran'ın verdiği sözleri tutmadığını aktaran Donald Trump, "Her şeye anlaşıyorlar, her şeye tamam diyorlar. Sonra gidip bir basın toplantısı düzenliyorlar ve 'Biz bunlardan bahsetmedik bile' diyorlar, hepsi çılgınlar. Bu insanların bir derdi var ve 47 yıldır Orta Doğu'nun zorbası olduklarını gördük. Ama artık değiller. Nükleer silaha da sahip olamazlar, işte ben bunun için buradayım. Nükleer silahları olsaydı kullanırlardı ve biz buna izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Bizim orada da biraz toprağımız var ve bizim de çıkarımız var"

Putin ve Zelenskiy'nin anlaşma istediklerini belirten Trump, "İnsanlar anlaşmak istedikleri zaman bunu anlayabiliyorum ve anlaşmak istediğini düşünüyorum. Hissediyorum ki Zelenskiy de ülkesini yeniden inşa etmeye geri dönmek ister tüm bu ölüm ve yıkımdan sonra. Ukrayna muazzam bir potansiyele sahip ve bunun farkında kendisi de bunu da konuştuk. Harika bir ülke inşa edebileceğini düşünüyorum. Bizim orada da biraz toprağımız var ve bizim de çıkarımız var. Mineraller var ve bu konuda dünyanın en iyi mineral yataklarına sahip. Oradaki minerallerden faydalanmak için sabırsızlanıyorum doğru zaman geldiğinde" diye konuştu.

"Ukrayna'ya Patriot füzesi üretme hakkı vereceğiz"

Trump, Ukrayna'ya Patriot füzesi üretme hakkı vereceklerini aktararak, "Onlara Ukrayna'ya Patriot füzesi üretme hakkı vereceğiz. Nasıl yapılacağını göstereceğiz. Bu çok karmaşık bir süreç ama çabuk öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Bunları üreten şirket de şu anda 4 tesis birden inşa ediyor. 4 fabrika birden inşa ediyor. Konuşacağımız şeylerden bir tanesi de onlara Patriot füzeleri üretmek için lisans vermek olacak. Böylece artık bize vermiyorlar diyemeyecek. Kendiniz üretin diyebiliriz. Daha firmaya haber vermedik ama sorun çıkacağını zannetmiyorum. Çok heyecanlanacaklarından eminim. Birçok ülke bunu yapamazdı" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya savaşı bitirmek adına çok fazla baskı uyguladıklarına değinen Trump, "Hoşuna gittiğini zannetmiyorum, çok heyecanlandığını zannetmiyorum. Çok fazla baskı var. Anlaşmak için çok büyük bir baskı var ve herkesin üzerinde çok baskı olduğunu düşünüyorum. Bunu hayat kurtarmak için yapmak istiyoruz. Ukrayna bizden çok uzakta, aramızda bir okyanus var. Ben burada hayat kurtarmaya çalışıyorum. Çok fazla insan ölüyor. Çok büyük potansiyele sahip bir ülke olduğunu düşünüyorum. Böylesine bir beyin gücü, ülke yeniden inşa etmeye odaklansa, savaşmak yerine muazzam işler yapılabilir, harika başarılar elde edilebilir. Rusya da aynı şekilde muazzam bir miktarda enerjiyi bu yöne kanalize ediyorlar" açıklamasında bulundu.

Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyen Trump, Putin'e savaşı ne zaman bitireceğini soracağını ifade etti.

"Moskova'da kimse görüşmez"

Yakında Ukrayna ve Rusya arasında bir barış görüşmesi olacağını düşündüğü belirten Trump, "Putin'e nerede görüşmek istersiniz diye sorduğunuzda ideal olarak Moskova'da der ama Moskova'da kimse görüşmez. 'Olmaz, bunu yapamazsınız' dedim. Ancak o da görüşecektir. Zelenskiy de görüşecektir ve bir şeyler olacaktır. Olumlu bir şeyler çıkacağını düşünüyorum, yakında olacağını düşünüyorum. Birinci olarak can kayıpları, ikinci olarak da ülkenizin inşa edilmesi. Çünkü Ukrayna muazzam bir geleceğe sahip" diye konuştu.

"Rusya bize çok saygı duyuyor ve bir şekilde doğru anlaşmayı yapabileceğimizi düşünüyoruz"

Rusya'nın Ukrayna'ya tekrar saldıracağını düşünmediğini vurgulayan Trump, "Anlaşma yapılırsa bununla ilgili olarak bir güvenlik garantisi üzerinde çalışacağız. Rusya bize çok saygı duyuyor ve bir şekilde doğru anlaşmayı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Avrupa'ya da yardımcı olabildik, Avrupa da bunu izliyor olacak. Biz de onlara yardımcı olacağız. Bir güvenlik paketi üzerinde çalışıp bunu garanti edeceğiz. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Eğer bir anlaşma yapabilirsek Rusya da çok mutlu olacaktır. Başka şeylere odaklanacaklardır. Onlar da bir ülke ve onların da muazzam bir potansiyeli var. Değerli toprakları var, ülkelerinde birçok şey yapabilirler. Ama tekrar saldıracaklarını düşünmüyorum. Yeniden saldıracaklar mı diye soruyorsunuz ama ben böyle bir şeyi öngörmüyorum" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'ya giderim ama savaş bitsin isterim"

Ukrayna'ya doğru zamanda gitmek istediğini aktaran Trump, "Ukrayna'ya giderim ama savaş bitsin isterim. Bu gizli servisin çok hoşuna gitmez. Mesela daha fazla hasar görmeden Kiev'e gitmek çok güzel olurdu. Ukrayna'ya doğru zamanda gitmek isterim" dedi.

"Petrol boru hatlarını vurmayın, geri kalanını vurun dedim"

ABD'nin geçtiğimiz gün İran'a saldırması üzerine sorulan soruya ilişkin Trump, şu ifadelere yer verdi:

"Radarlarını yeniden inşa etmeye çalışıyorlardı, yüzde 60'ını inşa etmişlerdi. Şimdi baştan başlamaları gerekecek. Biz en üst seviyede saldırmıyoruz. En üst seviyede köprüler olur ve istediğimiz anda bir gün içerisinde İran'daki tüm köprüleri ortadan kaldırabiliriz ve yapabilecekleri hiçbir şey olmaz. Elektrik santrallerini mecbur kalırsak onları ortadan kaldırabiliriz. Bunu yapmak istemiyoruz ama mecbur kalırsak yapabiliriz. Su tesislerini vurmak gerekirse bunu yapabiliriz. Petrole dokunmayın dedim, belki Hark Adası'nı ele geçiririz dedim. Yapabilecekleri hiçbir şey olmaz, Petrol boru hatlarını vurmayın, geri kalanını vurun dedim. Onlar da vurdular. Bu akşam yine vurabilirler. Normalde böyle yapmam ama bunu gerçekten hak ediyorlar. Çünkü anlaşma yapmak istediklerini söylüyorlar."

"Uyuşturucu kaçakçılarını ortadan kaldırmak için kullandığımız silahlarla onları vururuz"

Trump, Hürmüz Boğazı'na mayın döşenmesinin engelleyeceklerini ifade ederek, "Ablukayı geri getirebiliriz, bu sadece İran için olacaktır. Başka herkes geçebilecektir. Eğer başarabilirlerse Hürmüz'e mayın döşemeyi çalışacaklardır ama yine onları engelleriz. Uyuşturucu kaçakçılarını ortadan kaldırmak için kullandığımız silahlarla onları vururuz" diye konuştu.

"Drone anlaşmaları konusunda çalışıyor olmamız da çok memnuniyet verici"

Zelenskiy ise görüşme için Trump'a teşekkürlerini ileterek ABD'nin desteklerinden dolayı da duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zelenskiy, "Savunma hala çok önemli bir önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Tabii ki müzakereler konusunda şunu söyleyebilirim, ne yapılması gerektiğini anlıyoruz. Bunu nasıl bir barışla sonuçlandırmak için, sizin de elinizden gelen her şeyi yapacağınızı olan güvenim de tam. Drone anlaşmaları konusunda çalışıyor olmamız da çok memnuniyet verici. Bu çok önemli bir başlangıç ve sizinle bununla ilgili çok bazı önemli detayları da görüşmek isterim" dedi.

Putin'in barış için hangi şartları öne sürdüğünü bilmediğini aktaran Zelenskiy, "Zaten bunlar değişiyor. Çünkü savaşın başında daha güçlüydü. Ancak şu anda cephedeki inisiyatifi kaybettiğini düşünüyorum. Bizim askerlerimiz, kahraman insanlarımız çok önemli. Ama önemli olan, burada kimin daha çok askeri olduğu değil. Teknolojiler çok önemli. Teknolojik üstünlüğe sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Daha iyi teknolojik adımları attığımızı, belki de bu adımları daha hızlı attığımızı düşünüyoruz. Onlar da çok fazla şey üretiyorlar. Bunlarla da mücadele etmek çok zor. Güçlü silahlar geliştiriyorlar. Ama biz bu noktada daha hızlıyız. Bu sebeple inisiyatifin tamamen olmasa bile bizim tarafımıza geçtiğini düşünüyoruz. Biz de tabii ki bu savaşı göklere taşımak istiyoruz. Hava sahasını ve cephenin kontrolünü ele geçirmek istiyoruz. Bu çok önemli. Onların lojistik damarlarını, petrol ve dizel damarlarını insan can kaybına yol açmadan kesmenin yolunu bulduk. Bizim farkımız da bu zaten" diye konuştu.

"Patriot lisanslarının en iyi antibalistik füze sistemi olduğunu biliyoruz"

Patriot yüksek irtifa hava ve füze savunma sisteminin alanında en iyisi olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Patriot lisanslarının şu anda en iyi antibalistik füze sistemi olduğunu biliyoruz. Gerçekten en iyisi. Biz bunu daha önce de kullandık ve bu gerçek. Diğer ortaklarımızın da tüm desteklerine müteşekkiriz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı