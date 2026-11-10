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ABD Başkanı Trump, İran'a saldırının şu aşamada pek muhtemel görünmediğini söyledi

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Trump, sosyal medya açıklamasında Katar, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Kuveyt'in İran'a karşı deniz ablukası ve Demir Kapı operasyonunun sürdürülmesini istediğini belirtti. ABD silahlarının hazır olduğunu ancak şu aşamada saldırının pek muhtemel görünmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda, "Orta Doğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olursa, ABD silahları hazır şekilde harekete geçmeye hazır. Ancak şu aşamada saldırmamız pek muhtemel görünmüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran konusunda açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Trump, "Bugün Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran hakkında birçok konuyu ele aldığımız harika bir görüşme gerçekleştirdim. En önemlisi, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkeler mevcut durumun korunmasını, yani tarihin en büyük deniz ablukasının ve yeni "Demir Kapı" operasyonunun sürdürülmesini tercih ediyor. Yani karada ve denizde. Hepsi İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu konu müzakereye açık değil" dedi.

Trump, "Orta Doğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olursa, ABD silahları hazır şekilde harekete geçmeye hazır. Ancak şu aşamada saldırmamız pek muhtemel görünmüyor" ifadelerini kullandı. İsrail ve tüm Orta Doğu'nun İran tehdidinden korunduğunu söyleyen Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız" dedi.

Trump, bugün Reuters ajansına verdiği röportajda da Katar ve Suudi Arabistan'ın İran'da barışçıl bir çözüm taraftarı olduğunu ABD'nin ise gerektiği takdirde askeri saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Saldırılar konusunda "İstediğimiz zaman harekete geçmeye hazırız" ifadesini kullanan Trump, saldırıları yeniden başlatma konusunda acele etmediğinin de sinyalini verdi. Hürmüz Boğazı'nda uygulanan deniz ablukasından memnun olduğunu belirten Trump, "İşlerin nereye varacağını göreceğiz. Ben hazırım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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