ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında bir araya gelecek ve iki ülke arasındaki iletişimi ve rekabeti ele alacak.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gerçekleştirecekleri görüşmede iki ülke arasındaki iletişimi ve rekabeti ele alacak.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) kapsamında yarın bir araya gelecek. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında iki liderin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden'ın iki ülke arasındaki karmaşık ilişkileri yönetmek için yüz yüze diplomasinin önemli olduğuna inandığını belirten Sullivan, liderlerin görüşmede ikili ilişkilerin en temel unsurlarını ele alacağını ifade etti. Sullivan, Biden ve Xi'nin açık iletişim hatlarının güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmesini engellemek için ilişkilerin sorumlu bir şekilde yönetilmesi gibi konuları değerlendireceğini söyledi. Sullivan, "Bunu başarmanın yolu yoğun diplomasiden geçiyor. Bu şekilde yanlış algılamaları ortadan kaldırıyor ve sürprizlerin önüne geçiyoruz" dedi.

"Askeri ilişkiler yeniden kurulabilir"

Toplantıdan belirli sonuçlar alınmasını istediklerini vurgulayan Sullivan, Çin ile askeri ilişkilerin yeniden kurulması ve fentanil kaçakçılığıyla mücadele konularında ilerleme sağlamayı umduklarını ifade etti. Ordular arasındaki iletişimi sağlamanın rekabetin çatışmaya dönüşmesini engellemenin bir yolu olduğunu belirten Sullivan, Çin'in konuya ilişkin tavrının "yapıcı" olduğunu söyledi. Sullivan, sonuç olarak liderlerin verimli bir görüşme gerçekleştirmesini beklediklerini kaydetti.

Görüşmede ayrıca Filistin meselesi, Ukrayna savaşı ve Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkileri gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Çin, geçtiğimiz yıl ABD'nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından ABD ile askeri ilişkilerini kesme kararı almıştı. Çin Devlet Başkanı Xi en son 2017'de ABD'ye ziyaret gerçekleştirmiş, iki lider Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Biden'ın 2021'deki göreve gelmesinden bu yana yalnızca bir kez yüz yüze görüşme yapmıştı.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi yarın başlayacak ve Cuma günü sona erecek. - WASHINGTON