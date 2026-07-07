Trump Ankara’da, Erdoğan Karşıladı
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.
Abd Başkanı Donald Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Trump'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşıladı.
NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. ABD Başkanı Trump'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında karşıladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı