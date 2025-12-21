Haberler

ABB'den 'Yavaş'a soruşturma izni' hakkında ilk açıklama! Dikkat çeken Melih Gökçek detayı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı" gerekçesiyle soruşturma yapılması için izin verdi. ABB'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

AÇIKLAMADA DİKKAT ÇEKEN MELİH GÖKÇEK DETAYI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında soruşturma izni verildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşin aslı şudur: Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır. Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur.

"AYNI MÜLKİYE MÜFETTİŞİ BU DOSYADA DA YER ALMIŞTIR

Öte yandan, soruşturma izni sürecinde görev alan mülkiye müfettişiyle ilgili ciddi ve kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunmaktadır. Bu mülkiye müfettişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı mülkiye müfettişidir. Söz konusu mülkiye müfettişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır. Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır. Detaylı açıklama, itiraz süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Belediye'nin açıklamasında, Çankaya Dodurga Mahallesinde izin verilmeyen imar artışına ilişkin video da "Veto edilen söz konusu imar artışının muhtemel sonucunun görüntüleri" denilerek paylaşıldı.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınedo cos:

Sadece bir kulp Arıyorlar Mansur Yavaş'ı da Alaş etmek için şimdi hedefte Mansur Yavaş var Erdoğan kendinin önündeki bütün rakipleri bence İmamoğlundan daha güçlü rakibi Mansur Yavaş'tır tahmin edersem Mansur Yavaş'ı da alaşehir edecek büyük ihtimal

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

O zaman korkmasına gerek yok kimsenin.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

yolsuzluk yapanın evladini milletvekili yapan zihniyet ilk seçimde defolup gideceksiniz hiç merak etmeyin gün sayıyoruz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

