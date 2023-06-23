Tanju Özcan'ın "Akşener'e kazık attı" iddialarına Mansur Yavaş cephesinden yanıt: Dedikoku siyasetine ayıracak vaktimiz yok

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkıp geri döndüğü süreçle ilgili "Meral hanımın orada yediği siyasi bir kazık var. Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti, sonra vazgeçti" iddiasını ortaya attı. ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Bizim bu tür mesnetsiz ifadelere ve dedikodu siyasetine daha fazla ayıracak vaktimiz yok" açıklamasında bulundu.

CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkıp geri döndüğü süreçle ilgili "Meral hanımın orada yediği siyasi bir kazık var. Ben biliyorum bunu. Meral hanım Mansur beyin oyununa geldi. Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçi sizce birileriyle görüşmeden kalkar mı masadan? Mansur Yavaş, önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener de çıktı 'Masadan kalkıyorum kendim yürüyeceğim' dedi. Olayın özü bu" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Bu iddialara Mansur Yavaş cephesinden yanıt Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'den geldi.

"GÜNDEMDE KALMA GÜDÜSÜ"

Gültekin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bolu Belediye Başkanı Sn. Tanju Özcan, dün akşam katıldığı bir yayında 'Mansur Yavaş önce Meral Akşener'in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım'a siyasi bir kazık attı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaştı' ifadelerini kullandı. Gündemde kalma güdüsüne ve popüler olma virüsünün esaretine kapılmış kişilere ayıracak vaktimiz yok ancak kamuoyunun yanlış bilgi sahibi olmaması adına zorunlu olarak bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık.

"İMAMOĞLU İLE AYNI SAATTE PAYLAŞIM YAPTI"

Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, 6'lı masada sorun yaşandığı gün Büyükşehir Belediye Başkanları ile Ankara'da bir araya geldi. Herkes kendi kentinden geldiği için açıklama akşam saatlerine kaldı. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere Sn. Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte paylaşım yapıldı, diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da aynı anda bu paylaşımları RT'ledi. Daha sonra aynı saat dilimi içerisinde diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı açıkladı.

"BU DURUM BİLE SAFSATA OLDUĞUNU GÖÖTERMEKTEDİR"

Sn. Meral Akşener hem Sn. Mansur Yavaş'a hem de Sn. Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı. Bu iftiralar gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener yalnızca Sn. Mansur Yavaş'a çağrı yapardı. Bu durum bile iddianın bir safsata olduğunu göstermektedir.

Kaldı ki, kamuoyunun da bildiği üzere Sn. Meral Akşener, iki Belediye Başkanı kendisini ikna etmeye gittiğinde masaya dönme şartı olarak Sn. Mansur Yavaş ve Sn. Ekrem İmamoğlu'nun "etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcıları" olmaları şartını koştu. Eğer bu iftira gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener kendisine "kazık atmış" bir kişiye etkili ve yetkili bir görev talep etmezdi.

"DEDİKODU SİYASETİNE AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

Ayrıca Sn. Meral Akşener ve Başkanımız Sn. Mansur Yavaş birlikte onlarca miting yaptı. Bir "kazık atma" durumu söz konusu olsaydı doğal olarak bu çalışmalar da yapılamazdı.

Bizim bu tür mesnetsiz ifadelere ve dedikodu siyasetine daha fazla ayıracak vaktimiz yok. Hayal dünyasının esaretindeki kişileri muhatap alarak onlara daha fazla değer katma niyetimiz de yok. Siyaseten mikrop saçan bu anlayışın ortadan kalkması dileğiyle konuyu burada noktalıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."