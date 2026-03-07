ABB Başkanı Yavaş, Esat Hal Sanat Galerisi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Küçükesat Semt Hali'ni "Esat Hal" adıyla Ankara'nın kültür ve sanat hayatına kazandırdıklarını söyledi.

Esat Hal içerisinde yapımı tamamlanan Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi, ABB Başkanı Yavaş'ın katılımıyla açıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 1980'lerde Küçükesat Semt Hali ve Çarşısı olarak inşa edilen bu yapının uzun yıllar boyunca mahalle hayatının önemli duraklarından biri olduğunu, insanların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği ve Ankara'nın kendine özgü sıcaklığının hissedildiği bir mekan olduğunu belirtti.

Zaman içinde bu alanın işlevini yitirdiğini aktaran Yavaş, "Uzun yıllar atıl kaldı ve yıkılmayı bekliyordu. Biz ise Ankara'nın hatıralarının yer aldığı hiçbir yapının kaderine terk edilmesini doğru bulmuyoruz çünkü bir şehir yalnızca yeni binalarla değil, geçmişini de yaşatarak büyür. Bu anlayışla Küçükesat Semt Hali'ni, bugün Esat Hal adıyla Ankara'nın kültür ve sanat hayatına kazandırıyoruz." dedi.

Yavaş, Esat Hal'in artık yalnızca bir yapı olmadığını dile getirerek, sanatçıların üretim yaptığı, gençlerin hayallerini büyüttüğü ve insanların bir araya geldiği yaşayan bir kültür mekanı olacağını söyledi.

"Gençlerin üretim yapmasına imkan sağlayan bir merkez olacak"

Esat Hal'in önemli bölümlerinden biri olan ve açılışı yapılan Hal Galeri'nin yıl boyunca düzenlenecek sergi, etkinlik ve buluşmalarla başkentin yeni sanat duraklarından biri olacağını vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

"İlk sergimizde ise Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en değerli sanat eğitimcilerinden ve sanatçılarından biri olan Nevide Gökaydın'ın eserlerini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden hemen önce sizlerle buluşturmanın ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum. Şehircilik alanında ülkemizin en önemli isimlerinden biri olan ve bugün de aramızda bulunan Sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş'in adını taşıyan kütüphanemiz de hocamızın bizlere emanet ettiği çok kıymetli bir koleksiyona ev sahipliği yapacak."

Yavaş, kütüphanenin gençler ve araştırmacılar için önemli buluşma noktası olacağına işaret ederek, Esat Hal'in yalnızca bir sanat mekanı değil, aynı zamanda gençlerin üretim yapmasına imkan sağlayan bir merkez de olacağını belirtti.

Sanat atölyelerinde ise güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan gençlere ücretsiz eğitim verileceğini bildiren Yavaş, "Genç Akademi birimimizle gençlerimiz burada hem öğrenecek hem üretecek. Yerel üreticilerin ve kültür girişimcilerimizin de bu mekanda Ankara'nın ekonomisine katkı sunacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

Açılışta Vista Korosu sahne alırken, Nevide Gökaydın'ın eserlerinden oluşan "Bir Cumhuriyet Kadını Nevide Gökaydın" sergisi de Esat Hal'de sanatseverlerle buluştu.

Sergi, 26 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.