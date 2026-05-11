AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "İsrailli aşırılık yanlısı yerleşimci ve kuruluşlara yaptırımlar konusunda anlaşmaya vardık"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımlarına ilişkin, "Aşırılık yanlısı yerleşimci ve kuruluşlara yaptırım uygulanması konusunda siyasi anlaşmaya vardık" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bugün öncelikle Batı Balkanlar'ın ele alındığını ve bu sabah Batı Balkan ülkelerinden dışişleri bakanları ile bir araya gelerek farklı meseleleri görüştüklerini söyleyen Kallas, "AB dışişleri bakanları, dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında Batı Balkan ülkelerinden ortaklarla iş birliğinin derinleştirilmesine siyasi onay verdi" dedi.

Kallas, bu çerçevede AB'nin hibrit tehditler ve dezenformasyonlara karşı bu ülkelere daha fazla destek sağlayacağını ve buna karşılık bu ülkelerden daha fazla reform, hukukun üstünlüğüne saygı ve AB dış politikasıyla uyum beklediklerini söyledi.

23 yeni yaptırım kararı kabul edildi

Ukrayna konusunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Kallas, "Kremlin'in gelir kaynaklarını kesmeye yönelik yaptırımlar hazırlıyoruz" dedi.

AB dışişleri bakanlarının bugün barış müzakereleri konusunu da ele aldıklarını ifade eden Kallas, "Avrupa'nın daha aktif rol oynayabilmesi için önce kendi aramızda Rusya ile neyi konuşmak istediğimiz ve kırmızı çizgilerimizin ne olduğu konusunda anlaşmamız gerekiyor. Yaklaşan Gymnich formatındaki toplantı, bunun için uygun bir yer" dedi.

Kallas, AB'nin bu hafta Rusya'nın savaş suçlarını yargılamak üzere kurulan özel mahkemeye resmen katılacağını duyurdu. Bakanların bugün ayrıca AB'nin Uluslararası Tazminat Komisyonu'na taraf olması için de yeşil ışık yaktıklarını söyledi.

Ukraynalı çocukların kaçırılması konusuna da değinen Kallas, "Çocuk kaçırma, Rusya'nın Ukrayna'nın geleceğine yönelik hesaplı bir saldırısıdır. Buna karşılık bakanlar bugün, sorumluları hedef alan 23 yeni yaptırım kararını kabul etti" dedi.

Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi

Basın toplantısında Rusya aleyhinde 21. Yaptırım Paketi'ne ilişkin bir soruya Kallas, "21. paket konusunda üye devletlere, tekliflerini sunma çağrısı yapıldı. Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini hedef alıyoruz. Elbette üye devletler, gölge filo konusunda fikirler sunabilir" dedi.

Kallas, "Hedefimiz, Rusya'yı bu savaşı finanse edecek kaynaklardan mahrum bırakmak" şeklinde konuştu.

"(İran) Sertlik yanlılarının en önemli enerji nakliye hattı üzerindeki kontrolü sürdürülemez"

Kallas, Körfez ülkeleriyle işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kaldıklarını ifade etti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Altı Körfez ülkesiyle stratejik ortaklık anlaşmaları konusundaki çalışmalarımızı hızlandıracağız. Güvenlik ve savunma iş birliğimizi de ilerletmeye hazırız" dedi.

İran'a da değinen Kallas Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğe ilişkin, "İran'daki sertlik yanlılarının dünyanın en önemli enerji nakliye hattı üzerindeki kontrolü sürdürülemez. AB, İran yaptırımlarını seyrüsefer özgürlüğünü engellemekten sorumlu olanları da kapsayacak şekilde genişletiyor" dedi.

Kallas, dışişleri bakanlarının seyrüsefer özgürlüğüne katkı için Aspides Operasyonu'nun güçlendirilmesini de konuştuklarını, ayrıca Fransa ve İngiltere'nin Gönüllüler Koalisyonu'na katkı sağlamanın da söz konusu olabileceğini söyledi.

Gazze'de yeni savaş ihtimalinin arttığını söyledi

Gazze'deki insani durumun halen vahim olduğunu belirten Kallas, "İsrail ve Hamas arasında görüşmeler durmuş durumda" dedi.

Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinde artış görüldüğünü de kaydeden Kallas, "Bugün İsrailli aşırılık yanlısı yerleşimci ve kuruluşlara yaptırım uygulanması konusunda siyasi anlaşmaya vardık. Bu, Hamas'ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlarla birlikte geliyor. Bu, uzun süredir var olan bir siyasi tıkanıklıktan çıktığımız anlamına geliyor. Şiddet ve aşırılığın sonuçları vardır" dedi.

Kallas, "Ayrıca, yasa dışı İsrail yerleşimleri ile ticaretin sınırlandırılması konusundaki ticari meseleleri de görüştük. Bu konuda birçok üye devletten ilerleme çağrısı geldi. Bu nedenle Komisyon ile teklifler sunulması üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Suriye'nin içişleri ve savunma bakanlarına yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda da anlaşmaya vardık"

Bakanların Suriye konusunda devrik Suriye lideri Beşar Esad rejimi döneminde kısmen askıya alınan iş birliği anlaşmasının tamamen yeniden yürürlüğe konulmasına karar verdiğini ifade eden Kallas, "Bu, AB-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi açısından önemli bir işaret" dedi.

Kallas, "Ayrıca, Suriye'nin içişleri ve savunma bakanlarına yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda da anlaşmaya vardık" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı