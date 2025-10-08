7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunduğu grup toplantısında 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Erdoğan, Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ve Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara'nın da aralarında bulunduğu 7 başkana rozetlerini bizzat taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletvekilleri Buluşması' programında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti grup toplantısını kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunduğu toplantının sonunda 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları şunlar;

1- Ardahan Göle, Gökhan Budak - CHP

2- Gümüşhane Şiran, Abdulbaki Kara - DP

3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi, Abid Özdemir - DEVA

4-Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi, Uşak Ataş - DEVA

5-Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi, Eşref Varol - YRP

6-Giresun Ören Beldesi, Soner Erkan - YRP

7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi, Hayrettin Küçük - YRP

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıMGk:

Helal olsun tüm ithamlara rağmen devletinden yana tavır almışlar bravo

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme205
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıveysel B:

Devlet değil hükümet, bunu kavrayamaman normal kayıtsız şartsız yalakalık bunu gerektirir

yanıt105
yanıt21
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Apoyu da tranfer etmişiniz. Onu rozetini de bahçeli mi takacak. Helal lokması olmayan şahıslar.

yanıt52
yanıt12
Haber Yorumlarıseennu:

Her yeri yalayan yalaka,ahlak yoksunu TROL.

yanıt26
yanıt8
Haber YorumlarıERKAN Ç:

Mgk yı eleştiren arkadaşlar Lütfen Ekmek parası Anlayışla karşılayın

yanıt11
yanıt3
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiye yüzyılında ak parti kendine yakışanı yapmış halkın seçmenin iradesine saygı duymayanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar en sonunda kaybederler

yanıt12
yanıt6
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Hırsızlıkta yepyeni bir boyut: Milli irade hırsızlığı

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıveysel B:

Tarih asla affetmeyecek,

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bunların yaptıkları devletten yana olmak değil hem uluslararası hem kendi ülkesi için ekonomiye adalete çomak sokmaktır benim partim senin partin yok memleketi bekaası var

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
