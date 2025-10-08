7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunduğu grup toplantısında 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Erdoğan, Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ve Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara'nın da aralarında bulunduğu 7 başkana rozetlerini bizzat taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletvekilleri Buluşması' programında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti grup toplantısını kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte önemli bir gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunduğu toplantının sonunda 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
AK Parti'ye katılan belediye başkanları şunlar;
1- Ardahan Göle, Gökhan Budak - CHP
2- Gümüşhane Şiran, Abdulbaki Kara - DP
3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi, Abid Özdemir - DEVA
4-Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi, Uşak Ataş - DEVA
5-Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi, Eşref Varol - YRP
6-Giresun Ören Beldesi, Soner Erkan - YRP
7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi, Hayrettin Küçük - YRP