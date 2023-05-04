65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Arslan Cumhurbaşkanına destek için Iğdır'da

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Ak Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan Cumhurbaşkanına destek için Iğdır'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlar ile bir araya geldi.

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Ak Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan Cumhurbaşkanına destek için Iğdır'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlar ile bir araya geldi.

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Ak Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan 14 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine destek için Iğdır'a geldi. Arslan, Ak Parti milletvekili adayları ile şehirde bulunan esnafı ziyaret etti, vatandaşlar ile bir araya geldi. Iğdır'a yapılan yatırımlardan bahseden Arslan, "Havalimanı ortada hemen 140 kilometre uzağında Kars havalimanı ve aynı zamanda Ağrı havalimanı olmasına rağmen Iğdır'daki vatandaşlarımız mağdur olmasın diye havalimanı buraya yaptık. AK Parti Hükümeti döneminde gerek yol, gerek yer altı hizmetleri gerekse sağlık hizmetleri konusunda birçok çalışma yaptık. Cumhuriyet tarihinden daha fazla yatırım yapıldı. Bu yatırımların ve hizmetlerin aynı şekilde devamı için ülkenin bekası için AK Parti'nin bu seçimde daha güçlü çıkması lazımdır. Bu nedenle AK Parti milletvekili adaylarımıza ve özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza Iğdır'da özellikle geçen yıllara nazaran daha yüksek bir destek istiyoruz. Bundan da şüphemiz yok. Umuyoruz seçim süresi sonunda Iğdır'da büyük bir zafer ile çıkarız" dedi. - IĞDIR