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6 ilde Kalkan-17 operasyonu: 44 organizatör ve 881 düzensiz göçmen yakalandı

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6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-17 operasyonları yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadeleriyle duyurdu.

OPERASYONLARDA TERÖRİSTLER DE YAKALANDI

44 göçmen kaçakçısının ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonla ilgili Bakan Yerlikaya "Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadeleriyle şu bilgileri verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van'da 4 gün süren operasyonlarda; yakalanan Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin 15'i tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

GERİ GÖNDERME MERKZLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ayrıca operasyonlar sonucu düzensiz göçmenlerin arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan; 4 BTÖ mensubu ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca, AK-47 Piyade Tüfeği, 24 adet araç, 1 adet sürat teknesi, çok miktarda Türk Lirası, döviz ve çok sayıda dijital materyale el konuldu."

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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