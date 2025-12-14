Haberler

6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için taziye mesajı yayımladı. Özgür Özel, "Ferdi'yle de Gülşah'la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav? Nasıl dayanılır?Ya sabır ya sabır ya sabır" ifadelerini kullandı.

  • Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi görürken hayatını kaybetti.
  • Gülşah Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın ölümü üzerine duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖZEL'DEN DUYGUSAL VEDA

Durbay'ın ölüm haberinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den duygusal bir veda mesajı geldi. Haziran ayında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de anan Özel, "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik" dedi.

"YA SABIR YA SABIR YA SABIR"

Özel veda mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki?

Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi'yle de Gülşah'la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav? Nasıl dayanılır? Ya sabır ya sabır ya sabır."

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Durbay'ın klinik durumu ağırlaşmış ve entübe edilmişti.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Manisa'da başlayan eğitim hayatını 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde ve 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yaşar Üniversitesi İngiliz İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

İş hayatında ise gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSauron:

veda yazısında Allah in adını dahi geçirmiyor.. geçiremezler çünkü ölüm bir yok oluş onlar için.

Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

İnsan hüsn-ü zanna memurdur. İnsan, herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan sû-i ahlâkı, sû-i zan sâikasıyla başkalarına teşmil etmesin.

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

İyi insanlar hep erken giderler.

Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun .??Neden diplomasızlar gebermiyor acaba....

