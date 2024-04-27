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562 bin TL'lik saatiyle tepki çekmişti! Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle görüntülendi

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun lüks saatleri gündem olmaya devam ediyor. Daha önce 562 bin TL'lik Rolex saatiyle tepki çeken Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon TL değerindeki saatiyle görüntülendi. Yenişehirlioğlu'nun lüks saatleri tartışmalara neden oldu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik Rolex saatiyle gündeme gelmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Yenişehirlioğlu, gelen tepkiler üzerine paylaşımı silmiş ve, "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" açıklaması yapmıştı. Bahadır Yenişehirlioğlu bu kez de yaklaşık 2 milyon lira değerindeki Audemars Piguet Royal Oak saatiyle görüntülendi.

Ak Parti'de İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmasıyla başlayan olaylar zinciri AK Partili Yenişehirlioğlu'nun 562 bin TL değerindeki saatiyle devam etmiş ve lüks tüketim tartışmaları alevlenmişti.

Yaşanan tartışmaların ardından paylaşımını silerek açıklama yapan Yenişehirlioğlu, "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerimize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twitter'da görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

562 bin TL'lik saatiyle tepki çekmişti: Yenişehirlioğlu'nun kolunda bu defa da 2 milyon liralık saat görüntülendi

BU DEFA DA 2 MİLYON LİRALIK SAATLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu saat krizine bir yenisi daha eklendi. Yenişehirlioğlu'nun bir kitabı imzalarken kolunda görülen saatin 2 milyon lira değerindeki Audemars Piguet Royal Oak olduğu görüldü.

562 bin TL'lik saatiyle tepki çekmişti: Yenişehirlioğlu'nun kolunda bu defa da 2 milyon liralık saat görüntülendi

İŞTE SÖZ KONUSU SAAT

562 bin TL'lik saatiyle tepki çekmişti: Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle görüntülendi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, "Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz, siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, makam, kültür ve unvan dağıtmak için de yapmıyoruz. Hangi konumda olursak olalım hepimiz bu makamlarda milletimize ve Türkiye'ye aşkla hizmet etmek için bulunuyoruz." ifadelerini kullanarak uyarıda bulunmuştu.

"İSTENMEYEN SONUÇLARA YOL AÇACAK DAVRANIŞLARDAN KAÇININ"

Öte yandan tartışma konusu olan bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle kulislerde dolaşan iddialara göre AK Parti grup yönetimi milletvekillerine uyarıda bulunmuş ve, "Hepimiz kamuoyu önünde olan insanlarız. Milletvekili arkadaşlarımıza daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Giyim kuşamdan yemeden içmeye, her konuda hassas olmalarını istiyoruz. Herkes şu anda sizi izliyor. O sebeple attığınız her adım yanlış anlaşılmaya müsait olabilir. Siz samimi olsanız bile, yanlış algılanacaktır. Bu sebeple çok özenli olun. İstenmeyen sonuçlara yol açacak davranışlardan kaçının." sözleriyle çağrı yapılmıştı.

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Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Rolex Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Salih Kandıralı:

Halkı da Rte yi de takmam demiş. Cesur hareket.

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