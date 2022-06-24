3 yılın hesabını veren İmamoğlu, konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başladı

Türk demokrasi tarihinin dönüm noktalarından 23 Haziran 2019 seçimlerinin 3.yıl dönümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul'daki3 yılın hesabını verdi.

"İstanbul'a hizmette 3 yıl" toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanlar Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, eski İBB Başkanlarından Nurettin Sözen, CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

"TÜRKİYE HUKUK VE DEMOKRASİ KRİZİ YAŞIYOR"

İmamoğlu ne yazık ki, Türkiye'nin çok ağır bir ekonomik kriz yaşadığını vurgulayarak "Bu toplantıya gelmeden satın aldığımız herhangi bir ürünü, bu toplantı çıkışında aynı fiyattan alamayabiliriz" dedi.

Türkiye'nin aynı zamanda çok ağır bir hukuk ve demokrasi krizi yaşadığına da dikkat çeken İmamoğlu "Her saat başı, adalet duygumuzu yerle bir eden adaletsiz bir mahkeme kararıyla, demokrasinin kurum ve kurallarını hiçe sayan bir idari uygulamayla karşı karşıya kalıyoruz. Ülke ekonomisinin nasıl yönetildiği herkesi, her kurum ve kuruluşu olduğu gibi yerel yönetimleri de doğrudan etkiliyor" diye konuştu.

"BELEDİYELERİN GELİR-GİDER DENGELERİ BOZULDU"

İmamoğlu, akaryakıta, enerjiye yapılan büyük zamlar ve dövizdeki hızlı yükseliş nedeniyle belediyelerin gelir- gider dengelerinin bozulduğunu belirterek "Maliyet hesaplayamıyoruz, firmalar ihalelere girmiyorlar, Diğer yandan artan yoksulluk ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabilmek için belediye bütçesinden ayrılan paylar artıyor. Yardım bütçesi 6 katına ulaşmak üzere. Belediyelerin yatırım imkânları azalıyor. Elbette, iktidarın hukuk ve demokrasiyi yok sayan tavrından belediyeler de nasibini alıyor. Hepiniz izliyorsunuz" dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ İLE SESLENDİ: HÜKÜMET POLİTİK TERÖR UYGULUYOR

İmamoğlu 'bakın size bir şey söyleyeyim mi?" diyerek şunları söyledi:

*Açıkça görüldüğü gibi, merkezi hükümet bize karşı adeta 'politik terör' uygulamıştır ve başarısız olmamızı sağlamak için 'ellerimizi kollarımızı bağlamak' yoluna gitmiştir.

*İstanbul'un çok büyük ve ağır sorunlarını çözmenin uğraşı içinde bulunan belediye yönetimine destek olmak, hiç kuşkusuz merkezi hükümetin görevidir.

*Bu yüzden diyoruz ki; politik mülahazalarla İstanbul'un geleceğini karartacak politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir.

İmamoğlu bu cümlelerinin ardından Hani 'merkezi hükümet İBB'ye adeta politik terör uygulamıştır' diye başlayan cümle var ya, o cümleler bugüne nasıl da cuk oturuyor değil mi? Nasıl da bugünü anlatıyor… Sanki ben demişim gibi…İşte o cümlelerin sahibi ben değilim…Sizce sahibi kim? O cümleleri, 1995 yılının mayıs ayında kuran kişi bugünün cumhurbaşkanı sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan, yaşattığının misli misli daha azını yaşadı ama 27 yıl önce bu cümleleri kurdu. Bugün ben ne desem az gelir az" dedi.

"HUKUK VE EDEP DIŞI UYGULAMALAR"

"İBB'ye yönelik hukuk ve edep dışı uygulamaların haddi hesabı yok" diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

*Yaptıklarını saymaya başlasam, burada başka şey konuşmaya vaktimiz kalmaz. Onun yerine ben, bütün bu hukuk dışı, ayrımcı ve baskıcı uygulamaları yapanlara bir soru sormak istiyorum: Bütün bu zorbalıklarınız ve ayak oyunlarınız işe yarıyor mu?

*Ne yaparsanız yapın, bizim daha iyi hizmet sunmamızı, yeni yatırımlar yapmamızı, kangren haline getirdiğiniz İstanbul'un sorunlarına çözüm üretmemizi engelleyebiliyor musunuz?

*Asla. Kim hangi engeli çıkarmaya kalkarsa kalksın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her zamankinden çok daha fazla ve çok daha kaliteli hizmet üretiyor. Her zamankinden çok daha fazla ve çok daha doğru yatırım yapıyor.

*Çünkü biz kamu yatırımlarını bir avuç insanın zenginleşme aracı olarak görmüyoruz. Üç yıldır tüm harcamaları şeffaf, katılımcı ve yalnızca kamu yararını gözeterek yapıyoruz.

*Hizmet kalitemizi ve çeşitliliğini sürekli geliştiriyor ve bu kriz koşullarında bile yatırımlarımızı istikrarlı şekilde artırıyoruz.

*Yatırımlarımızla İstanbul'da adalet duygusunu, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendiriyoruz.