Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat davasında tutuklu yargılanan emekli generallerin cezalarına af
Aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da olduğu, 28 Şubat davasında tutuklu yargılanan emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.
28 Şubat davası hükümlüsü emekli generallerin cezaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.
Affedilenler arasında Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak gibi isimler yer alıyor.
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