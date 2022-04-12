Son seçim anketinde sürpriz rakamlar! Millet İttifakı'nın kaderini HDP'nin tutumu belirleyecek

Asal Araştırma Şirketi, 8-10 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI YÜZDE 45

Ankete göre, Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti yüzde 35.9 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 9.1 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 46 oldu. Aynı şirketin mart ayı anketinde Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 43.1 olarak ölçülmüştü.

MİLLET İTTİFAKI'NIN OY ORANI YÜZDE 36.9

Millet İttifakı'nın ortağı CHP yüzde 25.1 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 11.8 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 36.9 oranında kaldı. Aynı şirketin Mart ayı anketinde Millet İttifakı'nın oyu yüzde 38.4 olarak ölçülmüştü.

GELECEK VE DEVA'NIN TOPLAM OYU YÜZDE 2.9

Ankette, HDP yüzde 10.5 oyla yüzde 7'lik seçim barajını aşarken Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi yüzde 1.9 ve Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi ise yüzde 1.0 oy aldı. Mart ayı anketinde DEVA Partisi'nin oyu yüzde 2.0, Gelecek Partisi ise yüzde 1.3 oy olarak ölçülmüştü.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Ankette, Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4 oy alırken, Saadet Partisi yüzde 1.3 ve diğer partilerin ise yüzde 2.0 oy aldığı belirtildi.

SEÇİMİN KİLİT PARTİSİ HDP

2023 seçimleri öncesi en kilit parti hiç kuşkusuz ki HDP... Hangi ittifak içerisinde yer alacağı henüz netleşmeyen HDP'nin anketteki oy oranı ise 10.5 olarak belirlendi.

İşte son seçim anketinde partilerin oy oranı;