26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
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ASAL'ın Haziran 2025 anketine göre, halkın yüzde 32,5'i Türkiye'nin sorunlarını hiçbir partinin çözemeyeceğini düşünüyor. AK Parti yüzde 21,8, CHP ise yüzde 17 ile en çok güvenilen iki parti oldu.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Haziran 2025'te gerçekleştirdiği " Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 2012 kişiyle yapılan çalışmada vatandaşların mevcut siyasi partilere duyduğu güven dikkat çekici oranlarla gözler önüne serildi.

ÇOĞUNLUK "HİÇBİRİ" YANITINI VERDİ

Ankete katılanların yüzde 32,5'i "Hiçbiri" yanıtını vererek hiçbir siyasi partinin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine inanmadığını belirtti. Bu oran, listedeki tüm partilerden daha yüksek çıkarken seçmendeki memnuniyetsizliğin boyutunu da gözler önüne serdi.

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

AK PARTİ VE CHP İLK İKİ SIRADA

Ankete göre Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine en çok güvenilen parti yüzde 21,8 ile AK Parti oldu. Onu yüzde 17,0 ile CHP takip etti.

Ankete göre dağılım şu şekilde oldu;

  • Hiçbiri: %32,5
  • AK Parti: %21,8
  • CHP: %17,0
  • DEM Parti: %3,7
  • MHP: %3,2
  • İYİ Parti: %1,9
  • Zafer Partisi: %1,7
  • Yeniden Refah Partisi: %1,2
  • Diğer: % 3,4
  • Fikrim Yok/Cevap Yok: %13,6
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıAdnan DALLI:

Bir defaya mahsus halkın yarisi oy kullanmasa hepsi mum olur. Biz akillandik demeye başlarlar. Ama malesef takım tutar gibi parti tutma kültürü, biz siz diye kutuplaşma olduğu sürece bizi sağmaya devam edecekler. halk elindeki gücün farkında değil. Unutturulmus.

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

dabi dabi akepe hâlâ 1. parti ??????

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme72
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Bukadar olaydan sonra Hala bu CHP ye oy verenleri mi var.Pardon unutmuşum kavanoz kapağına oy veren birileri vardı bu ülkede.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme157
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Haber Yorumlarımurat dural:

saltanat oldukça çok zor!

Yorum Beğen160
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıOLCAY olcay:

Bence de hiç biri. On yıllardır sandığa gitmiyorum.

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme38
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