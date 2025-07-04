26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
ASAL'ın Haziran 2025 anketine göre, halkın yüzde 32,5'i Türkiye'nin sorunlarını hiçbir partinin çözemeyeceğini düşünüyor. AK Parti yüzde 21,8, CHP ise yüzde 17 ile en çok güvenilen iki parti oldu.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Haziran 2025'te gerçekleştirdiği " Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 2012 kişiyle yapılan çalışmada vatandaşların mevcut siyasi partilere duyduğu güven dikkat çekici oranlarla gözler önüne serildi.
ÇOĞUNLUK "HİÇBİRİ" YANITINI VERDİ
Ankete katılanların yüzde 32,5'i "Hiçbiri" yanıtını vererek hiçbir siyasi partinin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine inanmadığını belirtti. Bu oran, listedeki tüm partilerden daha yüksek çıkarken seçmendeki memnuniyetsizliğin boyutunu da gözler önüne serdi.
AK PARTİ VE CHP İLK İKİ SIRADA
Ankete göre Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine en çok güvenilen parti yüzde 21,8 ile AK Parti oldu. Onu yüzde 17,0 ile CHP takip etti.
Ankete göre dağılım şu şekilde oldu;
- Hiçbiri: %32,5
- AK Parti: %21,8
- CHP: %17,0
- DEM Parti: %3,7
- MHP: %3,2
- İYİ Parti: %1,9
- Zafer Partisi: %1,7
- Yeniden Refah Partisi: %1,2
- Diğer: % 3,4
- Fikrim Yok/Cevap Yok: %13,6