26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Haziran 2025'te gerçekleştirdiği " Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 2012 kişiyle yapılan çalışmada vatandaşların mevcut siyasi partilere duyduğu güven dikkat çekici oranlarla gözler önüne serildi.

ÇOĞUNLUK "HİÇBİRİ" YANITINI VERDİ

Ankete katılanların yüzde 32,5'i "Hiçbiri" yanıtını vererek hiçbir siyasi partinin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine inanmadığını belirtti. Bu oran, listedeki tüm partilerden daha yüksek çıkarken seçmendeki memnuniyetsizliğin boyutunu da gözler önüne serdi.

AK PARTİ VE CHP İLK İKİ SIRADA

Ankete göre Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğine en çok güvenilen parti yüzde 21,8 ile AK Parti oldu. Onu yüzde 17,0 ile CHP takip etti.

Ankete göre dağılım şu şekilde oldu;