26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

ORC Araştırma, 15-17 Şubat 2026 tarihleri arasında 26 ilde toplam 2 bin 275 katılımcıyla gerçekleştirdiği siyasi parti oy tercihleri anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ANKETTE BÜYÜK SÜRPRİZ

Anket sonuçlarına göre CHP yüzde 30,9 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 30,3 ile CHP'yi yakından takip etti. İki parti arasındaki fark 0,6 puan olarak ölçüldü. DEM Parti yüzde 7,6 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 7,4 ile dördüncü oldu. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 6,1 olarak kaydedildi. Ankette en büyük sürprizi ise Büyük Birlik Partisi yaptı. Ankete göre; Mustafa Destici'nin genel başkanlığını BBP'ye oy vereceklerin oranı 4,4 oldu.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı;

Zafer Partisi yüzde 4,1

Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8

Saadet Partisi yüzde 2,2

A Parti yüzde 1,6

Diğer partiler yüzde 2,6

BAŞA BAŞ BİR YARIŞ VAR

Anket sonuçları, CHP ile AK Parti arasında başa baş bir yarışın sürdüğünü ortaya koyarken, üçüncü ve dördüncü sıralardaki partiler arasındaki farkın da oldukça düşük olduğu görüldü.