2023 Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni Ankara'da düzenlendi

EkoAvrasya Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen 2023 Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni'ne birçok önemli isim katıldı. Törende Türk Dünyası'na yapılan hizmetler ödüllendirildi.

Eko Avrasya Vakfınca, Ankara'da, 2023 Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni düzenlendi.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen törene, EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Eren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çok sayıda milletvekili ve davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törenin açılışında konuşan Eren, EkoAvrasya Vakfının, Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda tanınırlığını ve etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetler icra eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyerek, vakfın önceliğinin Türk Dünyası olduğunu vurguladı.

Eren, Türkiye ve Avrasya ülkeleri arasında ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğinin ve dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar sürdürüldüğünü anlatarak, "EkoAvrasya Vakfı, Türkiye'nin etkin tanıtımında büyük önem arz eden kamu diplomasi faaliyetlerinin yürütmekte ve halen de Türkiye'nin stratejik iletişimine katkı sağlamaya devam etmektedir." dedi.

Törende, Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan video gösteriminin ardından, Kırımoğlu'nun ödül törenine gönderdiği video mesaj gösterildi.

Kırımoğlu mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle törene katılmadığını belirterek, yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini söyledi.

EkoAvrasya Vakfına Türk dünyası için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileten Kırımoğlu, Avrasya Hizmet Ödülü'ne layık görüldüğü için memnuniyetini dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, törene gönderdiği mesajda, "Kırım Tatar Türklerinin lideri olan büyük mücadele insanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu başta olmak üzere, ödüle layık görülen herkese tebriklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Törende, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'a, Türkiye ve KKTC arasındaki iyi niyeti ve dostluk ortamının gelişmesine sunduğu katkılardan dolayı Avrasya Hizmet Ödülü verildi.

Bakan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, ödüle layık görüldüğü için teşekkürlerini sunarak, "Kırımlı Türkleri gördükten sonra, onların özgürlük mücadelesini selamlamak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ne mutlu bizlere ki toplumun lideri Dr. Fazıl Küçük, yine kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ı, Türk halkı kendi içinden bir mücadeleci çıkarttı." dedi.

Oğuz, "Türk Devletleri Teşkilatı ne kadar güçlü olursa, özgürlük mücadeleleri o kadar amacına ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Avrasya Hizmet Ödülü'ne layık görülen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk dünyasının kıymetli, değerli öncü isimlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Onların bu davaları Türkiye'de, elbette ki Türk milleti tarafından, Türk milliyetçileri tarafından hiçbir zaman karşılıksız bırakılmıyor." diye konuştu.

Destici, Türk Devletleri Teşkilatının önemine dikkati çekerek, "Bizim için, Türk dünyası için çok kıymetli. Aslında sadece Türk dünyası için değil, Avrasya için Orta Asya için, aslında bütün dünya mazlumları için bir umuttur." ifadelerini kullandı.

Törende, Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasında iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine sunmuş olduğu katkılardan dolayı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'e, MHP Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç'a, AK Parti Amasya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Haluk İpek'e, AK Parti Konya Milletvekili ve Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem'e, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'ya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zorlan'a ve Besteci Tuluyhan Uğurlu'ya ödülleri takdim edildi.