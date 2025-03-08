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2 yaşındaki Rana'nın ölümünün ardından Erdoğan'dan sokak hayvanlarına ilişkin mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın sahipsiz sokak köpeği tarafından öldürülmesinin ardından "Büyüyen bu sorunun çözümü noktasında muhalif, iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Büyüyen bu sorunun çözümü noktasında muhalif, iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RANA'NIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN NET MESAJ

Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın sahipsiz sokak köpekleri tarafından öldürülmesine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Büyüyen bu sorunun çözümü noktasında muhalif, iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor" dedi.

"BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ"

Erdoğan ayrıca " Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucunda 2 yaşında hayatını kaybeden Rana'mıza Allah'tan rahmet diliyorum. Muhalefetin ve çeteleşmiş tüm yapıların engellemelerine karşı Ağustos ayında çıkarttığımız kanunu uygulamakta kararlıyız. İnşallah bunun da üstesinden gelecek anaların öpüp koklamaya çekindiği çocuklarımızı koruyacağız. Dünkü olayla ilgili Başsavcılık soruşturmayı genişletmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta ailesiyle akrabalarına ziyarete giden 2 yaşındaki Rana, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 yaşındaki Rana'nın ölümünün ardından Erdoğan'dan sokak hayvanlarına ilişkin mesaj
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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