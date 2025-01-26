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18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

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ORC Araştırma'nın 2 bin 930 katılımcıya "Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketten CHP yüzde 29,8 ile birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 29,3 ile ikinci parti oldu. Şirketin 18 gün önce yaptığı seçim anketinden AK Parti yüzde 30,2 ile ilk sırada çıkmıştı.

ORC Araştırma, 26 ilde 2 bin 930 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. CHP'nin yüzde 29,8 ile birinci parti olduğu, Ak Parti'nin ise yüzde 29,3 ile ikinci parti olduğu görüldü.

18 GÜNDE SONUÇLAR DEĞİŞTİ

Şirketin 2-7 Ocak tarihlerinde 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yaptığı anket çalışmasında AK Parti yüzde 30,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı yüzde 29 olarak ölçülmüştü.

CHP İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Anket sonuçlarına göre; CHP'nin iki araştırma arasındaki 18 gün içerisinde ikinci parti konumundan ilk sıraya yükseldiği görüldü. Yüzde 7'lik seçim barajını ise toplamda 4 parti geçerken MHP'nin oy desteği yüzde 8,8, DEM Parti'nin oy desteği ise yüzde 7,4 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

  • Yeniden Refah Partisi yüzde 5,2
  • Zafer Partisi: Yüzde 4,9
  • İYİ Parti: Yüzde 4,5
  • BBP: Yüzde 1,9
  • Gelecek Partisi: Yüzde 1,7
  • TİP: Yüzde 1,6
  • YMP: Yüzde 1,3
  • A PARTİ: Yüzde 1,2
  • DEVA: Yüzde 1,0

18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıMGk:

Chp pişmanlıktır.......

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Sonun Anap’tan beter olsun AK Parti !

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

Bende vermem artık Akp ye

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Haber YorumlarıOnur Yener:

Şükürler olsun CHP'ye oy verecek kadar kanı bozuk değilim, verenler düşünsün...

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Demekki dinden cikanlar olmus.islamin tek sarti var akp ye oy ve kulluktur.

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Haber YorumlarıHakan:

hehe bizde oyle inandik. bunu herzaman soylediniz ve herzamanda secine gomuldunuz. yendide yendi

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Haber YorumlarıQuantum:

Ampul patlak. Suni gündemlerle durumu örtbas etmek lazım. Tekrardan cennete beraat belgesi dağıtın. Bide dış güçler söylemiyle belki gene beyinleri yıkayıp durumu kurtarırsınız

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Haber YorumlarıZübükzade:

Takım tutar gibi parti tutmaya devam edin oy verdiğiniz siyasiler ve eş dost akrabaları hepsi devletin bi yerinde işleri hazır vatandaşta kendi arasında senin partim benim partim diye bir birini yemeye devam

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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

Erdoganın kulları gene verir :) tapıyorlar

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Haber YorumlarıTwister:

bencede seçim olmalı, makarna az kaldı alım gücü düştü bari aç kalmayız

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