18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

ORC Araştırma, 26 ilde 2 bin 930 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. CHP'nin yüzde 29,8 ile birinci parti olduğu, Ak Parti'nin ise yüzde 29,3 ile ikinci parti olduğu görüldü.

18 GÜNDE SONUÇLAR DEĞİŞTİ

Şirketin 2-7 Ocak tarihlerinde 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yaptığı anket çalışmasında AK Parti yüzde 30,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı yüzde 29 olarak ölçülmüştü.

CHP İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Anket sonuçlarına göre; CHP'nin iki araştırma arasındaki 18 gün içerisinde ikinci parti konumundan ilk sıraya yükseldiği görüldü. Yüzde 7'lik seçim barajını ise toplamda 4 parti geçerken MHP'nin oy desteği yüzde 8,8, DEM Parti'nin oy desteği ise yüzde 7,4 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle: