15 Temmuz Köprüsü Kavşağı'nın adını 'Nureddin Nebati' yaptılar, tepki gelince kaldırdılar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'nın adını Nureddin Nebati olarak değiştirdi. Özellikle muhalefet kanadından gelen tepkiler üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin isminin yer aldığı tabela kaldırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılının son belediye meclis toplantısında Haliliye ilçesinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'nın adını değiştirdi.

BAKAN NEBATİ'NİN ADI VERİLDİ

Karar doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı'nın adı Dr. Nebati Köprülü Kavşağı olarak değiştirildi. Ancak kavşağa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin adının verilmesi özellikle muhalefet kanadından tepki gördü.

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

Eleştirilere rağmen kavşağın tabelası bugün değiştirildi, o noktaya Dr. Nurettin Nebati Köprülü Kavşağı tabelası asıldı. Söz konusu yeni tabelanın yeni hali sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler yeniden yükseldi. Gelen tepkiler üzerine çok geçmeden Bakan Nebati'nin isminin yer aldığı tabela kavşaktan kaldırıldı.

İşte o tabela: