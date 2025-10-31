12 Eylül Darbesi Mağdurları Manisa'da Buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından 12 Eylül darbesinde cezaevinde yatan ülkücüler, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde buluştu.

12 Eylül 1980 darbesinde cezaevinde yatan ve "Taş Medreseli Ülkücüler" olarak bilinen yaklaşık 200 kişi bir araya geldi.

Türkiye'nin değişik illerinden gelen 12 Eylül mağduru Taş Medreseli Ülkücüler, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde buluştu. Yunusemre ilçesinde hasret gideren Taş Medreseli Ülkücüler, cezaevinde asılan ve cezaevinden çıktıktan sonra vefat eden dostlarını rahmet ve dualarla andı.

Gün boyu süren etkinlikte basın açıklamasını yapan Manisalı Taş Medreseli Adnan Akdağ, bu toplantıların bir halleşme helalleşme özelliği taşıdığına dikkati çekti.

Taş Medreseli Akdağ, "Taş Medreseliler her yıl Denizli'nin başlattığı organizasyonla Tavas ilçesinde toplanıyordu. Geçtiğimiz yıl Kütahya ilinde yapılmıştı. Bu yıl da geleneksel toplantımızı Manisa ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Her sene birer ikişer eksiliyoruz. Geçtiğimiz toplantıdan bu yana birkaç arkadaşımızı daha ahiret yurduna uğurladık. Bu halleşme ve helalleşme toplantısıdır. Cezaevinde yatan ülkücülerin hepsi artık belli bir yaşa geldi ve 12 Eylül üzerinden çok sular aktı. Her sene birer ikişer eksiliyoruz. Halleşmek ve helalleşmek, geçmişi yad etmek. Ülkümüzden dönmediğimizi noktalama açısından bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

"Terörsüz Türkiye politikası"

Türkiye'nin önündeki en ağır sorunlardan birisinin "Terörsüz Türkiye Politikası" olduğunu ileri süren Taş Medreseli Akdağ, "Şüphesiz ülkemizde terörün bitmesi ve doğudan batıya, kuzeyden güneye sulh, sükunet, selamet ve barış içinde yaşamasını başta bu salonda bulunan ülküdaşlarımız olmak üzere ben Türk'üm diyen bütün insanımız ister. Bu ülkede bedel ödemiş ülkücüler olarak, bu kötü gidişi kabul etmiyoruz. Hayatımız pahasına yurdumuzu savunacağız, mücadelemiz sürecek." şeklinde konuştu.

Programın sonunda farklı illerden gelen 12 Eylül mağduru ülkücüler, darbe sürecindeki yaşadıkları hatıraları anlatarak birbirleriyle hasret giderdi. - MANİSA