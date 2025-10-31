Haberler

12 Eylül Darbesi Mağdurları Manisa'da Buluştu

12 Eylül Darbesi Mağdurları Manisa'da Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 12 Eylül darbesi mağduru 'Taş Medreseli Ülkücüler', Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir araya gelerek geçmişi yad etti ve dostlarını rahmetle andı.

Türkiye'nin dört bir yanından 12 Eylül darbesinde cezaevinde yatan ülkücüler, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde buluştu.

12 Eylül 1980 darbesinde cezaevinde yatan ve "Taş Medreseli Ülkücüler" olarak bilinen yaklaşık 200 kişi bir araya geldi.

Türkiye'nin değişik illerinden gelen 12 Eylül mağduru Taş Medreseli Ülkücüler, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde buluştu. Yunusemre ilçesinde hasret gideren Taş Medreseli Ülkücüler, cezaevinde asılan ve cezaevinden çıktıktan sonra vefat eden dostlarını rahmet ve dualarla andı.

Gün boyu süren etkinlikte basın açıklamasını yapan Manisalı Taş Medreseli Adnan Akdağ, bu toplantıların bir halleşme helalleşme özelliği taşıdığına dikkati çekti.

Taş Medreseli Akdağ, "Taş Medreseliler her yıl Denizli'nin başlattığı organizasyonla Tavas ilçesinde toplanıyordu. Geçtiğimiz yıl Kütahya ilinde yapılmıştı. Bu yıl da geleneksel toplantımızı Manisa ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Her sene birer ikişer eksiliyoruz. Geçtiğimiz toplantıdan bu yana birkaç arkadaşımızı daha ahiret yurduna uğurladık. Bu halleşme ve helalleşme toplantısıdır. Cezaevinde yatan ülkücülerin hepsi artık belli bir yaşa geldi ve 12 Eylül üzerinden çok sular aktı. Her sene birer ikişer eksiliyoruz. Halleşmek ve helalleşmek, geçmişi yad etmek. Ülkümüzden dönmediğimizi noktalama açısından bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

"Terörsüz Türkiye politikası"

Türkiye'nin önündeki en ağır sorunlardan birisinin "Terörsüz Türkiye Politikası" olduğunu ileri süren Taş Medreseli Akdağ, "Şüphesiz ülkemizde terörün bitmesi ve doğudan batıya, kuzeyden güneye sulh, sükunet, selamet ve barış içinde yaşamasını başta bu salonda bulunan ülküdaşlarımız olmak üzere ben Türk'üm diyen bütün insanımız ister. Bu ülkede bedel ödemiş ülkücüler olarak, bu kötü gidişi kabul etmiyoruz. Hayatımız pahasına yurdumuzu savunacağız, mücadelemiz sürecek." şeklinde konuştu.

Programın sonunda farklı illerden gelen 12 Eylül mağduru ülkücüler, darbe sürecindeki yaşadıkları hatıraları anlatarak birbirleriyle hasret giderdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.