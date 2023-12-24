12 askerimizin şehit olmasının ardından hükümete milli yas çağrısı

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde 12 askerimizin şehit olmasının ardından başta siyasiler olmak üzere hükümete peş peşe "Milli yas ilan edilsin" çağrısı yapıldı.

PENÇE KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 12 ASKERİMİZ ŞEHİT

Türkiye, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütünün saldırılarında şehit düşen askerlerine ağlıyor. İki gün içinde Kuzey Irak'ta 12 askerimiz şehit olurken, hükümete de peş peşe "milli yas" çağrısı geldi.

İYİ PARTİ: BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAHA GÜÇLÜ ORTAYA KOYABİLMEK İÇİN MİLLİ YAS İLAN EDİLSİN

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun!" dedi.

MUHARREM İNCE: ARABİSTAN KRALI İÇİN MİLLİ YAS İLAN EDENLER NEREDESİNİZ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de hükümete milli yas ilan edilmesi çağrısında bulundu. İnce, "Suudi Arabistan Kralı için milli yas ilan edenler, 2 günde 12 evladımız şehit oldu neredesiniz? Milli yas ilan etmek için neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLİ YAS İLAN EDERLER Mİ BİLMİYORUM AMA MİLLETİMİZ KENDİ YASINI İLAN ETMİŞTİR

Milli yas çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şunları söyledi: "Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir."

VATANDAŞLARDAN MİLLİ YAS ÇAĞRISI

Sosyal medyada da pek çok vatandaş hükümete milli yas çağrısında bulundu. Konu, sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya yerleşti.